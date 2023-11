NTC, sul palco ecco “Artemisia Gentileschi, pittrice. Cronaca di un processo per stupro”

Il 24 e 25 novembre, in occasione della Giornata sulla violenza sulle donne, verrà presentato al Nuovo Teatro della Commedie, lo spettacolo "Artemisia Gentileschi, pittrice. Cronaca di un processo per stupro"

Il 24 e 25 novembre, in occasione della Giornata sulla violenza sulle donne, verrà presentato al Nuovo Teatro della Commedie, lo spettacolo “Artemisia Gentileschi, pittrice. Cronaca di un processo per stupro”.

Artemisia Gentileschi è una grande artista del ‘600, eppure per troppo tempo , un episodio della sua vita , ha finito per prevalere sulla sua attività di pittrice. Nei recenti anni ’70, Artemisia gentileschi è divenuta addirittura, un vero e proprio simbolo del femminismo internazionale, figura culto dell’affermazione e dell’indipendenza della donna. La vicenda drammatica di Artemisia Gentileschi è divenuta così nell’immaginario collettivo, la storia di tutte le donne costrette ad una spirale di abusi e sopraffazioni.

In tale modo, l’Artemisia pittrice, è stata trascurata o per qualche secolo colpevolmente dimenticata, interessandosi i contemporanei ed i critici, in modo quasi morboso, più alla sua insolita vicenda biografica, che non alle sue meravigliose tele.

L’episodio a cui si fa riferimento , è il processo intentato da Orazio Gentileschi, contro l’amico e collega Agostino Tassi, livornese, che nel maggio del 1611, aveva stuprato la propria figlia Artemisia, appena diciottenne. Artemisia non si sottrae al processo, anzi denuncia apertamente lo stupro subito, pur essendo consapevole che quella accusa , l’avrebbe segnata per sempre. Quindi la sua vicenda è divenuta la storia di una donna abusata ed umiliata. Infatti lo stupro era considerato un reato e nel caso specifico era tanto più grave per il fatto che Artemisia era stata deflorata durante la violenza, ma secondo la mentalità dell’epoca, questo atto vile, era considerato infamante per la donna che lo subiva : il disonore poteva essere in parte riparato con un matrimonio .

Nella “pièce” teatrale dal titolo “Artemisia Gentileschi, pittora (così venivano chiamate nel ‘600, le poche donne che dipingevano). Cronaca di un processo per stupro”, vengono ripercorse tutte le drammatiche fasi della violenza subita dalla pittrice, gli atti del processo, la tortura a cui venne sottoposta Artemisia, fino alla conclusione del lunghissimo e contrastato dibattimento.

Tuttavia, per non fare nuovamente torto all’artista, nella rappresentazione, non si fa riferimento solo al processo, ma si danno risalto anche ai momenti più significativi dell’arte pittorica di Artemisia Gentileschi. Nello spettacolo , Artemisia racconta la sua infanzia, la visione del supplizio di Beatrice Cenci, che influenzerà non poco la realizzazione di uno dei suoi quadri più famosi “ Giuditta ed Oloferne”, il difficile e conflittuale rapporto( per certi versi ambiguo) , avuto con il padre, Orazio Gentileschi, suo maestro severo e ed a tratti geloso della sua genialità pittorica.

Proseguendo nella felice esperienza dello spettacolo “Frida Kalho, Viva la vida”, anche questa volta , la vicenda umana ed artistica di Artemisia Gentileschi, è affidata al racconto e quindi alla interpretazione di Elisa Ranucci.

Una colonna musicale appropriata, insieme alla proiezioni dei capolavori della pittrice romana , completano lo spettacolo.

“ARTEMISIA GENTILESCHI, PITTORA. CRONACA DI UN PROCESSO PER STUPRO”

Scritto e diretto da Beppe Ranucci ( liberamente tratto dal libro “ARTEMISIA” di Alexandra Lapierre)

Interprete Elisa Ranucci

Proiezione di quadri di Artemisia Gentileschi, Orazio Gentileschi, Caravaggio, Guido Reni, Agostino Tassi.

Durata: 70 minuti.

Lo spettacolo andrà in scena al Nuovo Teatro delle Commedie, Venerdì 24 Novembre e Sabato 25 Novembre alle ore 21 e 15.

E’ consigliabile prenotare. Tel. 0586/1864087-3420352386

Condividi:

Riproduzione riservata ©