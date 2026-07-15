Nuevo Barrio Street Festival, si accende il quartiere Garibaldi

Per due giorni, il 24 e il 25 luglio prossimi, il quartiere Garibaldi diventerà un grande spazio pubblico dedicato alla musica, all'incontro tra culture, alla socialità e alla partecipazione

Per due giorni, il 24 e il 25 luglio prossimi, il quartiere Garibaldi diventerà un grande spazio pubblico dedicato alla musica, all’incontro tra culture, alla socialità e alla partecipazione. Nasce il Nuevo Barrio Street Festival, manifestazione promossa da Mezclar22 APS nell’ambito del progetto “Garibaldi Rinasce”, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Livorno, e che quest’anno prende il posto di Effetto Garibaldi.

Il festival è stato presentato questa mattina nei locali del Mezclar Café alla presenza dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti. Presenti, tra gli altri, Filippo Del Bubba per l’associazione Mezclar22 e Antonella Cenci del Comitato Pontino San Marco.

“Il progetto ‘Garibaldi Rinasce’, reso possibile dall’opportunità offerta dalla Regione Toscana, rappresenta – ha commentato l’assessore Garufo – il risultato di un percorso condiviso tra istituzioni e associazioni che punta sul rafforzamento di un’infrastruttura sociale già radicata e attiva sul territorio. A una rete associativa consolidata e promotrice di iniziative di qualità si sono affiancati nuovi soggetti, operanti sia in ambito sociale sia commerciale, dando vita a una collaborazione che ha trovato espressione non soltanto nell’evento Nuevo Barrio, evoluzione della precedente esperienza Effetto Garibaldi, ma che proseguirà durante tutto l’anno, attraverso attività di natura culturale, spettacolare, educativa e sociale, rivolte a diverse fasce della comunità.

L’obiettivo è garantire continuità alle attività. Questo approccio rappresenta uno degli elementi chiave della rigenerazione urbana: non solo riqualificazione degli spazi fisici, ma anche valorizzazione delle relazioni e del tessuto sociale che li anima. È proprio il rafforzamento della comunità a costituire la risposta più efficace e duratura alle problematiche legate alla sicurezza”.

Nel suo intervento l’assessore Raspanti si è soffermato sull’importanza di “una strategia di rigenerazione urbana e sicurezza partecipata focalizzata sul recupero della socialità all’interno di un quartiere. Sono convinto che il contrasto al degrado non dipenda solo dalle forze dell’ordine, ma dal presidio attivo degli spazi pubblici operato dalle associazioni locali attraverso la coprogettazione e l’animazione sociale. Grazie a finanziamenti regionali e al lavoro degli uffici comunali, l’amministrazione mira a trasformare l’assetto della piazza principale, eliminando strutture precarie a favore di spazi fisici permanenti che garantiscano continuità alle attività civiche. In definitiva, si promuove un modello sussidiario in cui la collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali diventa lo strumento essenziale per restituire trasparenza, sicurezza e vitalità alla comunità”.

Nuevo Barrio Street Festival rappresenta il primo grande appuntamento pubblico del progetto di rigenerazione urbana e sociale che, da luglio a dicembre 2026, coinvolgerà associazioni, enti del Terzo Settore, comunità straniere, residenti, commercianti e istituzioni in un percorso condiviso di valorizzazione del quartiere. In agenda figurano infatti attività di animazione sociale, laboratori educativi, iniziative interculturali, teatro diffuso, incontri pubblici e percorsi dedicati ai bambini, alle famiglie e alle diverse comunità presenti nel quartiere, con l’obiettivo è costruire un modello di rigenerazione urbana partecipata capace di rafforzare il senso di appartenenza, migliorare la percezione del quartiere e promuovere Garibaldi come uno dei luoghi più vivi e multiculturali della città.

Il festival nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: restituire al quartiere Garibaldi il suo ruolo storico di luogo di incontro tra persone, culture e comunità, valorizzando ciò che il quartiere è già oggi e contrastando l’immagine spesso riduttiva che negli ultimi anni lo ha accompagnato.

Si tratta infatti di uno dei quartieri più multiculturali della città, dove convivono quotidianamente comunità provenienti da numerosi Paesi, un ricco tessuto associativo e una rete di attività commerciali che continuano a mantenere viva la vita del quartiere. Il festival vuole mettere al centro proprio questo patrimonio umano e sociale, raccontandolo attraverso la cultura, la musica e la partecipazione.

Le strade coinvolte saranno via della Pina d’Oro, il primo tratto di via Terrazzini e piazza dei Mille, trasformate per due giorni in un percorso urbano dedicato alla cultura, alla musica, all’artigianato e alla convivialità. Oltre a questo, saranno presenti diversi punti di ristorazione, grazie alla collaborazione con il ristorante “il Sottomarino”, la trattoria “La Pina d’Oro” ed il bistrot “Frankie Pub”, che insieme ad un food truck chiamato per l’occasione, offriranno al pubblico la possibilità di gustare alcuni piatti tipici del territorio livornese e non.

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 luglio “Electro Rouge”

La prima serata sarà dedicata alle sonorità del Mediterraneo e alle contaminazioni musicali contemporanee, con un programma che unisce musica elettronica, ritmi nordafricani e culture urbane.

19.00 – 20.00

IL MONDO IN PERCUSSIONE

Laboratorio di percussioni a cura di Marzouk Mejri

Via del Pettine

19.00 – 20.00

LA MELA DI ADAMO

Performance di teatro-danza e breakdance a cura di Stefano Di Martino

Via della Pina d’oro

19.00 – 20.00

OFFICINA DELLE BOLLE E TRUCCABIMBI

A cura di Irene Catuogno e Flavia Adorini

Via Terrazzini

20.00 – 22.00

GUERRILLA FARMING / Live

Frankie Pub, Via de Larderel 27

20.00 – 22.00

THE LABS / Live

Ristorante Il Sottomarino, Via Terrazzini 48/50

22.00 – 24.00

FANFARA STATION / Live

Piazza dei Mille

Sabato 25 luglio “Cacciucco Blues”

La seconda serata sarà invece un omaggio alla cultura popolare livornese, capace di dialogare con le tante anime del quartiere.

19.00 – 19.30

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Percorso Piazza della Repubblica – Via della Pina d’oro

19.00 – 20.00

Dibattito pubblico

“SGUARDI CRITICI SULLA RIGENERAZIONE URBANA”

A cura di Mezclar22

Via del Pettine

20.00 – 20.30

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Percorso via della Pina d’oro – Via Terrazzini

20.00 – 22.00

SALTIMBANCO – SCUOLA DISCIPLINE CIRCENSI

Animazione e attività ludico-creative per bambine, bambini e famiglie

20.00 – 22.00

MIMO MOLLICA BAND / Live

Ristorante Il Sottomarino, Via Terrazzini 48/50

20.00 – 22.00

GLI ANNI / Live

Frankie Pub, Via de Larderel 27

21.30 – 22.00

MORUGA DRUM – Street Percussion Band

Piazza dei Mille

22.00 – 24.00

BOBO RONDELLI TRIO / Live

Piazza dei Mille

Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti:

NUEVO BARRIO MARKET

Mercatino dedicato alle associazioni, agli operatori dell’ingegno e all’artigianato creativo

Piazza dei Mille / Via Terrazzini

“Epiphany. The Light Within” di CHIOMA UKWU

Extra Factory / Art & Culture

Via della Pina d’oro 2

SALOTTO VINTAGE by CREMA La Boutiquina della Riuso

Via della Pina d’oro 25

LA RIUSO! on the street

Cenci da marciapiede (a offerta libera)

Via della Pina d’oro 22

“Cinedrome” di Andrea Conti

Mezclar Café

Piazza dei Mille 6

“Visuals” by Emilia Trevisani e Jacqueline Farda

Mezclar Café

Piazza dei Mille 6

VAGAMONDI

Un’esperienza sensoriale tra culture, profumi e tradizioni

A cura di Tabit APS

Corner Fotografico

A cura di CUT – Circuito Urbano Temporaneo

Via del Pettine

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