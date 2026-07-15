Nuevo Barrio Street Festival, si accende il quartiere Garibaldi
Per due giorni, il 24 e il 25 luglio prossimi, il quartiere Garibaldi diventerà un grande spazio pubblico dedicato alla musica, all'incontro tra culture, alla socialità e alla partecipazione
Per due giorni, il 24 e il 25 luglio prossimi, il quartiere Garibaldi diventerà un grande spazio pubblico dedicato alla musica, all’incontro tra culture, alla socialità e alla partecipazione. Nasce il Nuevo Barrio Street Festival, manifestazione promossa da Mezclar22 APS nell’ambito del progetto “Garibaldi Rinasce”, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Livorno, e che quest’anno prende il posto di Effetto Garibaldi.
Il festival è stato presentato questa mattina nei locali del Mezclar Café alla presenza dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti. Presenti, tra gli altri, Filippo Del Bubba per l’associazione Mezclar22 e Antonella Cenci del Comitato Pontino San Marco.
“Il progetto ‘Garibaldi Rinasce’, reso possibile dall’opportunità offerta dalla Regione Toscana, rappresenta – ha commentato l’assessore Garufo – il risultato di un percorso condiviso tra istituzioni e associazioni che punta sul rafforzamento di un’infrastruttura sociale già radicata e attiva sul territorio. A una rete associativa consolidata e promotrice di iniziative di qualità si sono affiancati nuovi soggetti, operanti sia in ambito sociale sia commerciale, dando vita a una collaborazione che ha trovato espressione non soltanto nell’evento Nuevo Barrio, evoluzione della precedente esperienza Effetto Garibaldi, ma che proseguirà durante tutto l’anno, attraverso attività di natura culturale, spettacolare, educativa e sociale, rivolte a diverse fasce della comunità.
L’obiettivo è garantire continuità alle attività. Questo approccio rappresenta uno degli elementi chiave della rigenerazione urbana: non solo riqualificazione degli spazi fisici, ma anche valorizzazione delle relazioni e del tessuto sociale che li anima. È proprio il rafforzamento della comunità a costituire la risposta più efficace e duratura alle problematiche legate alla sicurezza”.
Nel suo intervento l’assessore Raspanti si è soffermato sull’importanza di “una strategia di rigenerazione urbana e sicurezza partecipata focalizzata sul recupero della socialità all’interno di un quartiere. Sono convinto che il contrasto al degrado non dipenda solo dalle forze dell’ordine, ma dal presidio attivo degli spazi pubblici operato dalle associazioni locali attraverso la coprogettazione e l’animazione sociale. Grazie a finanziamenti regionali e al lavoro degli uffici comunali, l’amministrazione mira a trasformare l’assetto della piazza principale, eliminando strutture precarie a favore di spazi fisici permanenti che garantiscano continuità alle attività civiche. In definitiva, si promuove un modello sussidiario in cui la collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali diventa lo strumento essenziale per restituire trasparenza, sicurezza e vitalità alla comunità”.
Nuevo Barrio Street Festival rappresenta il primo grande appuntamento pubblico del progetto di rigenerazione urbana e sociale che, da luglio a dicembre 2026, coinvolgerà associazioni, enti del Terzo Settore, comunità straniere, residenti, commercianti e istituzioni in un percorso condiviso di valorizzazione del quartiere. In agenda figurano infatti attività di animazione sociale, laboratori educativi, iniziative interculturali, teatro diffuso, incontri pubblici e percorsi dedicati ai bambini, alle famiglie e alle diverse comunità presenti nel quartiere, con l’obiettivo è costruire un modello di rigenerazione urbana partecipata capace di rafforzare il senso di appartenenza, migliorare la percezione del quartiere e promuovere Garibaldi come uno dei luoghi più vivi e multiculturali della città.
Il festival nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: restituire al quartiere Garibaldi il suo ruolo storico di luogo di incontro tra persone, culture e comunità, valorizzando ciò che il quartiere è già oggi e contrastando l’immagine spesso riduttiva che negli ultimi anni lo ha accompagnato.
Si tratta infatti di uno dei quartieri più multiculturali della città, dove convivono quotidianamente comunità provenienti da numerosi Paesi, un ricco tessuto associativo e una rete di attività commerciali che continuano a mantenere viva la vita del quartiere. Il festival vuole mettere al centro proprio questo patrimonio umano e sociale, raccontandolo attraverso la cultura, la musica e la partecipazione.
Le strade coinvolte saranno via della Pina d’Oro, il primo tratto di via Terrazzini e piazza dei Mille, trasformate per due giorni in un percorso urbano dedicato alla cultura, alla musica, all’artigianato e alla convivialità. Oltre a questo, saranno presenti diversi punti di ristorazione, grazie alla collaborazione con il ristorante “il Sottomarino”, la trattoria “La Pina d’Oro” ed il bistrot “Frankie Pub”, che insieme ad un food truck chiamato per l’occasione, offriranno al pubblico la possibilità di gustare alcuni piatti tipici del territorio livornese e non.
IL PROGRAMMA
Venerdì 24 luglio “Electro Rouge”
La prima serata sarà dedicata alle sonorità del Mediterraneo e alle contaminazioni musicali contemporanee, con un programma che unisce musica elettronica, ritmi nordafricani e culture urbane.
19.00 – 20.00
IL MONDO IN PERCUSSIONE
Laboratorio di percussioni a cura di Marzouk Mejri
Via del Pettine
19.00 – 20.00
LA MELA DI ADAMO
Performance di teatro-danza e breakdance a cura di Stefano Di Martino
Via della Pina d’oro
19.00 – 20.00
OFFICINA DELLE BOLLE E TRUCCABIMBI
A cura di Irene Catuogno e Flavia Adorini
Via Terrazzini
20.00 – 22.00
GUERRILLA FARMING / Live
Frankie Pub, Via de Larderel 27
20.00 – 22.00
THE LABS / Live
Ristorante Il Sottomarino, Via Terrazzini 48/50
22.00 – 24.00
FANFARA STATION / Live
Piazza dei Mille
Sabato 25 luglio “Cacciucco Blues”
La seconda serata sarà invece un omaggio alla cultura popolare livornese, capace di dialogare con le tante anime del quartiere.
19.00 – 19.30
MORUGA DRUM – Street Percussion Band
Percorso Piazza della Repubblica – Via della Pina d’oro
19.00 – 20.00
Dibattito pubblico
“SGUARDI CRITICI SULLA RIGENERAZIONE URBANA”
A cura di Mezclar22
Via del Pettine
20.00 – 20.30
MORUGA DRUM – Street Percussion Band
Percorso via della Pina d’oro – Via Terrazzini
20.00 – 22.00
SALTIMBANCO – SCUOLA DISCIPLINE CIRCENSI
Animazione e attività ludico-creative per bambine, bambini e famiglie
20.00 – 22.00
MIMO MOLLICA BAND / Live
Ristorante Il Sottomarino, Via Terrazzini 48/50
20.00 – 22.00
GLI ANNI / Live
Frankie Pub, Via de Larderel 27
21.30 – 22.00
MORUGA DRUM – Street Percussion Band
Piazza dei Mille
22.00 – 24.00
BOBO RONDELLI TRIO / Live
Piazza dei Mille
Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti:
- NUEVO BARRIO MARKET
Mercatino dedicato alle associazioni, agli operatori dell’ingegno e all’artigianato creativo
Piazza dei Mille / Via Terrazzini
- “Epiphany. The Light Within” di CHIOMA UKWU
Extra Factory / Art & Culture
Via della Pina d’oro 2
- SALOTTO VINTAGE by CREMA La Boutiquina della Riuso
Via della Pina d’oro 25
- LA RIUSO! on the street
Cenci da marciapiede (a offerta libera)
Via della Pina d’oro 22
- “Cinedrome” di Andrea Conti
Mezclar Café
Piazza dei Mille 6
- “Visuals” by Emilia Trevisani e Jacqueline Farda
Mezclar Café
Piazza dei Mille 6
- VAGAMONDI
Un’esperienza sensoriale tra culture, profumi e tradizioni
A cura di Tabit APS
- Corner Fotografico
A cura di CUT – Circuito Urbano Temporaneo
Via del Pettine
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.