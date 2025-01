Nuove pietre d’inciampo a Livorno: le storie. Quando e dove saranno inserite

In occasione della Giornata della Memoria verranno impiantate a Livorno altre 9 pietre d'inciampo, dedicate alla famiglia Levi e a Nella Corinna Coen

In occasione della Giornata della Memoria verranno impiantate a Livorno altre 9 pietre d’inciampo, dedicate alla famiglia Levi e a Nella Corinna Coen.

Dal 2013, con la deposizione delle “stolpersteine” di due bambine ebree Franca Baruch e Perla Beniacar, di un ragazzo, Enrico Menasci, e di suo padre Raffaello, la Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi di Livorno e l’Istituto Istoreco, ha voluto inserire Livorno nel numero delle città che hanno valorizzato il proprio contesto urbano, sia dal punto di vista culturale che artistico con tale deposizione.

Alla stregua di Berlino, Praga e Roma, Livorno ha avuto così una risonanza nazionale e internazionale, perché la memoria non sia solo ricordo ma “pietra di inciampo” nel percorso umano e culturale necessario alla costruzione di una città e di una società, attuale e futura, più umana e giusta e per ricordare, di tempo in tempo, la crudeltà e l’orrore della Shoah.

Martedì 28 Gennaio alle ore 10, in Piazza Garibaldi, appuntamento per la deposizione, nelle immediate vicinanze di Via Pellettier, delle 8 pietre d’inciampo a ricordo della famiglia Levi.

Alle 17, in Piazza Giovine Italia, appuntamento per la deposizione della pietra d’inciampo a memoria di Nella Corinna Coen in Borgo Cappuccini.

Successivamente, un corteo silenzioso si snoderà per le vie del centro fino a Piazza Benamozegh per la cerimonia conclusiva dove sono previsti gli interventi delle autorità, la memoria delle vittime della Shoah e di tutti coloro che persero la vita nei lager nazifascisti con l’accensione della menorah.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità ebraica, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi di Livorno e l’Istituto Istoreco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©