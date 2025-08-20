Nuovi appuntamenti di A che libro giochiamo? Letture animate alla Biblioteca dei ragazzi

Lunedì 25 agosto ore 17-30-19.00 protagonista il libro “Riesci a vedere laggiù”. L'incontro partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro

Visto il successo tornano gli appuntamenti dedicati alle letture animate in biblioteca dei ragazzi previsti nel programma “A che libro giochiamo?” promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Primo appuntamento lunedì 25 agosto dalle ore 17.30 alle 19.00. Ogni incontro, che si svolgerà di lunedì dalle 17.30 alle 19.00, partirà dalla lettura di un albo illustrato a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio che coinvolgerà gli adulti e le bambine e i bambini. Lunedì 25 agosto leggeremo il libro “Riesci a vedere laggiù” nella versione kamishibai, antico metodo giapponese di narrazione che prevede l’utilizzo di un piccolo teatrino. La storia ci parla della casa, che ci protegge, ci accoglie ed è sempre contenta di vederci tornare. Ma una casa ha anche una memoria e si ricorda di noi, della nostra allegria e anche della nostra tristezza. Ci vede andare via, sapendo che un pezzettino di noi rimarrà sempre con lei.

Per adulti, bambini e bambine dai 6 agli 8 anni

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Per informazioni e prenotazioni Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti

tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30

mail [email protected]

