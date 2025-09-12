Nuovi concerti al Mascagni con “Suoni inauditi”

Al via la sessione autunnale della rassegna, con due concerti il 17 e 18 settembre

Riparte la rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis.

Dopo la prima parte primaverile, la rassegna entra ora nella sezione autunnale, che prevede quattro concerti fino a ottobre, ciascuno preceduto da masterclass sul rapporto tra pratica musicale e tensione da performance.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 settembre alle alle 18 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio con il concerto di Gianpaolo Antongirolami (sassofono contralto) e Roberto Doati (elettronica). La serata rappresenta l’esito e l’approfondimento della masterclass dal titolo Lo spirito del rischio nella pratica improvvisativa tenuto dai due docenti, e proporrà un percorso che alterna pagine di Anthony Braxton e lavori originali di Doati fino a una improvvisazione per sax ed elettronica firmata dai due interpreti.

Il giorno successivo, giovedì 18 settembre sempre alle 18 e sempre presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, sarà la volta del concerto di Ciro Longobardi (pianoforte) e Roberto Doati (elettronica).

L’appuntamento si inserisce nel percorso della masterclass Risonanze elettroniche. Creazione di reciprocità fra scrittura strumentale e scrittura elettronica, e metterà in dialogo gli storici Klavierstücke di Karlheinz Stockhausen con gli Studi elettronici composti da Doati, creando un originale intreccio tra scrittura pianistica e sperimentazione elettronica.

Questi due appuntamenti testimoniano la capacità della rassegna Suoni Inauditi di proporre al pubblico esperienze di ascolto innovative e di alta qualità, in continuità con la sua missione di esplorare i linguaggi e le vocazioni della musica contemporanea.

Le masterclass e i concerti di Suoni Inauditi sono realizzati anche grazie al progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico e alla prevenzione del disagio nella popolazione studentesca universitaria e AFAM.

Per conoscere i programmi dei due concerti nel dettaglio: www.consli.it Ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©