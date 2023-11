Nuovi corsi alla Scuola dei Mestieri Caritas

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi della Scuola dei Mestieri della Fondazione Caritas Livorno.

La Scuola dei Mestieri è un progetto di formazione non formale al lavoro che promuove la riattivazione sociale di persone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà legata alla prolungata esclusione dal mercato del lavoro. L’approccio all’apprendimento è di tipo esperienziale, affidato a mastri artigiani volontari affiancati da tutor con funzioni educative.

L’obiettivo è favorire l’acquisizione delle principali abilità tecniche e operative (sapere e saper fare) nonché l’allenamento delle principali competenze sociali ed emotive (saper essere). L’offerta formativa è in continuo aggiornamento.

I corsi attivati per questo anno sono:

– cucina (1° livello)

– elementi di elettronica

– smartphone vs. computer

– sartoria

– ciclofficina

– panificazione

L’inizio dei corsi è fissato per giovedì 16 novembre.

Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede della Scuola dei Mestieri di via Donnini 167.

Per iscrizioni e informazioni è possibile chiamare lo 0586-1760102 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:00 o scrivere a [email protected].

C’è tempo per iscriversi fino al 14 novembre.

