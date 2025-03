Nuovo appuntamento con Il Giardino Filosofico

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. 16 marzo ore 18 all’ex Cinema Aurora

Il 16 marzo ore 18 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento con Il giardino filosofico. Si parlerà ancora una volta di un argomento storico: il maxi processo alla mafia. Si parlerà del cambiamento di percezione nei confronti della criminalità organizzata a fine anni 70 che ha portato alla legge Rognoni-La Torre del 1982 preceduta dagli omicidi dello stesso La torre e di Piersanti Mattarella. Tra gli argomento gli omicidi Della Chiesa e Chinnici, la nascita del pool, il pentimento di Buscetta, base istruttoria del maxi processo, fino agli attentati di Capaci e via D’Amelio. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano. Il giardino filosofico, fortemente voluto da Giacomo del Gamba, è fortemente dedicato alla sua figura perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 320-2436053 e 320-2436053.

Condividi:

Riproduzione riservata ©