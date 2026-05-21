Nuovo appuntamento con Il Giardino Filosofico

Condotto come sempre da Lamberto Giannini, l’incontro in programma il 27 maggio alle 21.15 all’ex cinema Aurora sarà dedicato al pensiero di Umberto Eco con approfondimenti su mass media, semiotica e arte

Il 27 maggio 2026, alle ore 21.15, all’ex cinema Aurora torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico, un ciclo di incontri dedicato alla riflessione e al confronto su temi di natura filosofica. La serata sarà incentrata sul pensiero del filosofo piemontese Umberto Eco, approfondendo diversi aspetti delle sue opere. Si parlerà in particolare del rapporto tra filosofia e mass media, con un riferimento alla sua prima opera di critica televisiva Fenomenologia di Mike Bongiorno. Sarà inoltre analizzato il suo legame con l’arte, espresso nell’opera Opera aperta, che propone una relazione interpretativa dinamica tra autore e lettore o spettatore. Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini ed è rivolto a tutti, sia appassionati che neofiti della materia. In un periodo storico in cui sembra crescere l’interesse verso le modalità del pensiero umano, il progetto, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è dedicato alla sua memoria, la cui scomparsa ha rappresentato una perdita culturale per la città. Uno degli aspetti più significativi del Giardino è la capacità di coinvolgere numerosi giovani, creando uno spazio di confronto intergenerazionale in cui le tematiche filosofiche diventano strumento per interrogarsi su sé stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono prenotare la partecipazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053.

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