Nuovo appuntamento con Il Giardino Filosofico

Il 6 marzo ore 21, 15 all’ex cinema aurora Il Giardino Filosofico sarà dedicato al neoplatonismo e al neoaristotelismo rinascimentale

Il 6 marzo ore 21, 15 all’ex cinema aurora Il Giardino Filosofico sarà dedicato al neoplatonismo e al neoaristotelismo rinascimentale. Si parlerà quindi di Marsilio Ficino, Niccolò Cusano, Pietro Pomponazzi ecc… mettendo in evidenza come il pittore Raffaello abbia avuto un’intuizione geniale nella sua opera “La scuola di Atene “ dove emergono le figure di Platone e dì Aristotele che divengono i pilastri più solidi del pensiero occidentale anche superato il periodo della filosofia antica. Infatti nel rinascimento come in tutti gli altri periodi storici, il ritorno ai due pensatori e d’obbligo nella storia della filosofia. Nello specifico del rinascimento vediamo la loro valorizzazione, ma anche il tentativo di forzatura per avere il loro riferimento. Il Giardino è condotto dal Professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini; incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

