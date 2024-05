Nuovo appuntamento del Giardino filosofico dedicato ad Habermas

Il 22 maggio alle ore 21, 15 all’ex cinema Aurora torna Il giardino filosofico dedicato ad Habermas. Habermas fa parte della seconda generazione della scuola Francoforte, lentamente si è distaccato dalla teoria critica e dalla dimensione marxista hegeliana e questo lo ha portato ad una posizione di liberalismo moderato e posizioni europeiste. Il punto è il fatto che per lui l’illuminismo non è finito non è sbagliato ma è incompiuto. Per lui l’elemento di crescita non è l’ascolto dell’opinione pubblica ma per farsi opinione pubblica occorre avviare una comunicazione efficace attraverso l’etica del discorso e l’agore comunicativo. Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini: incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano e la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

