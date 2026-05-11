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Nuovo appuntamento di Genitorialità in dialogo alle Benci

Lunedì 11 Maggio 2026 — 11:31

Giovedì 14 maggio alle ore 17 in via Bernardina 35 la psicoterapeuta Camilla Ceccarelli affronterà il tema dei bisogni evolutivi dei bambini da 0 a 12 anni, dei confini educativi e delle relazioni familiari. Ingresso gratuito

Nuovo appuntamento del programma La scuola polo culturale. Un calendario di incontri a tema dedicati alla cultura, ai temi sociali, alla creatività promossi nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità, progetto selezionato da “con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Giovedì 14 maggio alle 17 si svolgerà un interessante incontro dedicato a ricreare uno spazio di riflessione rivolto ai genitori, dedicato al confronto e alla crescita rispetto al proprio ruolo educativo. essere genitori oggi significa muoversi in un contesto complesso, in cui competenze emotive, comunicative e relazionali diventano fondamentali per accompagnare bambini e bambine nelle diverse tappe del loro sviluppo. La fascia d’età 0-12 anni rappresenta un periodo evolutivo ricco di cambiamenti, bisogni e trasformazioni che coinvolgono non solo i figli, ma anche i genitori nel loro percorso di crescita educativa. le sfide quotidiane, i cambiamenti sociali e il naturale divario generazionale possono talvolta generare incomprensioni, difficoltà comunicative e momenti di fatica nella relazione familiare. L’incontro, a cura della dott.ssa Camilla Ceccarelli, psicologa clinica e psicoterapeuta ad approccio integrato umanistico-esistenziale, sarà dedicato all’educazione alla genitorialità con un focus specifico sulla fascia 0-12 anni. L’obiettivo sarà offrire ai genitori ed agli educatori strumenti pratici, spunti di riflessione e momenti di dialogo guidato utili a comprendere meglio i bisogni evolutivi dei propri figli, le dinamiche relazionali familiari e l’importanza dei limiti nella crescita. particolare attenzione sarà dedicata al tema dei confini educativi intesi non solo come strumenti di contenimento, ma come elementi fondamentali per favorire sicurezza, autonomia, responsabilità e benessere emotivo nei bambini e nei ragazzi. il lavoro sarà orientato alla promozione di una relazione educativa autentica, consapevole e capace di sostenere la crescita emotiva, affettiva e cognitiva dei figli, valorizzando il dialogo, l’ascolto e la presenza educativa nel quotidiano.

Dove: teatro del plesso Benci via Bernardina, 35 Livorno

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni cuore Liburnia sociale [email protected].

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