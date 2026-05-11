Nuovo appuntamento di Genitorialità in dialogo alle Benci

Giovedì 14 maggio alle ore 17 in via Bernardina 35 la psicoterapeuta Camilla Ceccarelli affronterà il tema dei bisogni evolutivi dei bambini da 0 a 12 anni, dei confini educativi e delle relazioni familiari. Ingresso gratuito

Nuovo appuntamento del programma La scuola polo culturale. Un calendario di incontri a tema dedicati alla cultura, ai temi sociali, alla creatività promossi nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità, progetto selezionato da “con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Giovedì 14 maggio alle 17 si svolgerà un interessante incontro dedicato a ricreare uno spazio di riflessione rivolto ai genitori, dedicato al confronto e alla crescita rispetto al proprio ruolo educativo. essere genitori oggi significa muoversi in un contesto complesso, in cui competenze emotive, comunicative e relazionali diventano fondamentali per accompagnare bambini e bambine nelle diverse tappe del loro sviluppo. La fascia d’età 0-12 anni rappresenta un periodo evolutivo ricco di cambiamenti, bisogni e trasformazioni che coinvolgono non solo i figli, ma anche i genitori nel loro percorso di crescita educativa. le sfide quotidiane, i cambiamenti sociali e il naturale divario generazionale possono talvolta generare incomprensioni, difficoltà comunicative e momenti di fatica nella relazione familiare. L’incontro, a cura della dott.ssa Camilla Ceccarelli, psicologa clinica e psicoterapeuta ad approccio integrato umanistico-esistenziale, sarà dedicato all’educazione alla genitorialità con un focus specifico sulla fascia 0-12 anni. L’obiettivo sarà offrire ai genitori ed agli educatori strumenti pratici, spunti di riflessione e momenti di dialogo guidato utili a comprendere meglio i bisogni evolutivi dei propri figli, le dinamiche relazionali familiari e l’importanza dei limiti nella crescita. particolare attenzione sarà dedicata al tema dei confini educativi intesi non solo come strumenti di contenimento, ma come elementi fondamentali per favorire sicurezza, autonomia, responsabilità e benessere emotivo nei bambini e nei ragazzi. il lavoro sarà orientato alla promozione di una relazione educativa autentica, consapevole e capace di sostenere la crescita emotiva, affettiva e cognitiva dei figli, valorizzando il dialogo, l’ascolto e la presenza educativa nel quotidiano.

Dove: teatro del plesso Benci via Bernardina, 35 Livorno

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni cuore Liburnia sociale [email protected].

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