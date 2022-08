Nuovo appuntamento per il Livorno Music Festival

Nelle foto Anna Serova e Roberto Molinelli

Sabato 20 agosto alle 21 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio Viola per due, contaminazioni per una serata dedicata alla viola e alle sue molteplici possibilità espressive per le corde di Anna Serova e Roberto Molinelli

Programma:

Carl Stamitz Duetto in do maggiore

Alessandro Rolla Duetto n.3 in fa maggiore

Roberto Molinelli Italian Opera Promenade, fantasia sulle opere italiane

Astor Piazzolla Ave Maria

Scorpions Wind of Change

Roberto Molinelli Milonga y Chacarera

INFO E BIGLIETTERIA PER I CONCERTI

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni Covid-19. I concerti in Fortezza Vecchia si svolgeranno all’aperto, in caso di maltempo si svolgeranno nei locali all’interno della Fortezza. I concerti al Museo di Storia Naturale si svolgeranno in Sala del Mare. Invitiamo a visitare il nostro sito www.livornomusicfestival.com per mantenersi informati su programmi e informazioni. Ingresso unico fino ad esaurimento fino ad esaurimento posti; saranno disponibili posti a sedere non numerati.

LA PRENOTAZIONE È CONSIGLIATA e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a [email protected] oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero 3279344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico ed e-mail dei partecipanti.

In caso di rinuncia dei posti prenotati, si raccomanda di comunicarlo.

COSTO DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI

€ 10: posto unico non assegnato

€ 0,50: ridotto artisti e studenti del LMF

Ingresso gratuito: under 12

Biglietti con convenzione per gli eventi in Fortezza Vecchia:

€ 10: concerto ore 21:00 con possibilità di apericena a € 9 al bar della Fortezza

€ 10: concerto all’Alba ore 6:30 con possibilità di colazione a € 2 al bar della Fortezza

I biglietti si possono acquistare il giorno stesso nel luogo dell’evento:

dalle ore 19:30 per i concerti in Fortezza Vecchia

dalle ore 06.00 per il Concerti all’Alba in Fortezza Vecchia

dalle ore 20:15 per i concerti in tutti gli altri luoghi

LOCATION CONCERTI

Fortezza Vecchia Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234, 57127 Livorno

Bottini dell’Olio Piazza del Luogo Pio 19, 57123 Livorno

Chiesa di San Ferdinando “Crocetta” Piazza Anita Garibaldi 1, 57123 Livorno

Museo Piaggio di Pontedera Via Rinaldo Piaggio 7, 56025 Pontedera (PI)

