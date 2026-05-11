Nuovo appuntamento per la rassegna Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni

Incontro con la psicologa e musicista Daniela Contessi alla rassegna “Risonanze”: al centro il legame tra pratica musicale, processi cognitivi ed emozioni, con la presentazione del volume La musica, la mente e le emozioni

Prosegue la rassegna curata dal professor Fabio De Santis De Benedictis con il terzo incontro, in programma sabato 16 maggio alle ore 16 presso l’Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni. Protagonista dell’incontro sarà Daniela Contessi, che presenterà il volume “La musica, la mente e le emozioni. Allenare la mente per gestire l’emotività” (ed. Töpffer). Il libro esplora il rapporto tra pratica musicale, processi cognitivi ed emozioni, offrendo strumenti utili per comprendere e gestire l’emotività, con particolare attenzione al mondo della performance artistica. L’opera si rivolge non solo ai musicisti, ma anche a chiunque desideri approfondire il legame tra mente ed emozioni, attraverso un approccio che unisce riflessione teorica ed esperienza pratica, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé anche in situazioni di stress e pressione. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con l’autrice e di approfondimento culturale aperto alla città.

Sabato 16 maggio – ore 16

Aula 6 – Conservatorio Mascagni di Livorno

Via Galilei 40

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

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