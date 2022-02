Nuovo appuntamento per la XVIII Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”

Il concerto finale del seminario, che si terrà domenica 6 febbraio alle 16.30 nella chiesa di San Benedetto in p.zza XX settembre con la direzione del maestro Carlo Pavese

Mediagallery

Nuovo appuntamento per la XVIII Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”: al via il seminario di approfondimento sul repertorio corale contemporaneo, con la docenza del maestro Carlo Pavese, un’autorità in materia. Il corso – organizzato dal Coro “R. Del Corona” con la collaborazione ed il supporto dell’Associazione Cori della Toscana – vedrà la partecipazione di singoli cantori e direttori, che durante le sessioni di lavoro lavoreranno con un approccio molto particolare su brani del repertorio contemporaneo andando a formare un coro “ex novo”. Lo sforzo organizzativo è stato notevole, per poter coniugare la voglia di studiare e cantare insieme con il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia.

Il concerto finale del seminario, che si terrà domenica 6 febbraio alle 16.30 nella chiesa di San Benedetto in p.zza XX settembre con la direzione del maestro Carlo Pavese (nella foto), si annuncia davvero interessante grazie ad un programma che prevede brani di stili diversi eseguiti dando spazio alla creatività e all’improvvisazione. L’ingresso è gratuito.