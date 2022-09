Nuovo laboratorio teatrale della compagnia Mayor Von Frinzius

Il 3 ottobre, dalle 18 alle 20, nella sala specchi del Teatro Goldoni avrà inizio il nuovo laboratorio teatrale della compagnia Mayor Von Frinzius fondata da Lamberto Giannini

Sono già in tanti, ma impazienti di diventare ancora di più: il 3 ottobre, dalle 18 alle 20, nella sala specchi del Teatro Goldoni avrà inizio il nuovo laboratorio teatrale della compagnia Mayor Von Frinzius fondata da Lamberto Giannini. Questa prima prova sarà aperta a chiunque sia curioso di approcciarsi al mondo del teatro e disabilità con occhi pieni di meraviglia e voglia di mettersi in gioco. Infatti chi desiderasse proseguire questa esperienza dopo la prima prova potrà farlo in seguito ad una valutazione con i registi, poiché gli attori sono già quasi sessanta ed il numero è limitato. Il laboratorio, inserto all’interno della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni proseguirà da ottobre a maggio ogni lunedì e venerdì! La puntualità è un aspetto fondamentale in questo laboratorio, dunque le prove avranno sempre inizio cinque minuti prima dell’orario stabilito.

La partecipazione alla prova di lunedì 3 ottobre non è assolutamente vincolante a dover proseguire il resto del laboratorio!

