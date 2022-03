Nuovo Mercato Ortofrutticolo. Se ne parla giovedì alla Casa del Popolo di Salviano

Giovedì 10 marzo, alle 17.30, alla Casa del Popolo di Salviano si svolgerà un’assemblea pubblica con la partecipazione del sindaco di Livorno Luca Salvetti per discutere il progetto del nuovo Mercato Ortofrutticolo di Livorno

Giovedì 10 marzo, alle 17.30, alla Casa del Popolo di Salviano (Livorno, via di Salviano 542), si svolgerà un’assemblea pubblica con la partecipazione del sindaco di Livorno Luca Salvetti e di altri amministratori comunali per discutere il seguente tema: “Il progetto del nuovo Mercato Ortofrutticolo di Livorno: perché e dove realizzarlo”.

Come è noto nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale, avendo ottenuto nel tempo un finanziamento nazionale di 5 milioni di euro, ha effettuato una ricerca su dove costruire il nuovo Mercato Ortofrutticolo di cui la Città ha bisogno. Sono state esaminate in questa ottica molteplici ipotesi di ubicazione dell’ importante infrastruttura commerciale, rispetto alle quali sono state condotte indagini e valutazioni di impatto sull’ambiente, sull’assetto del traffico e della viabilità, sulla qualità della vita sociale.

Il Circolo PD Salviano–La Leccia, sin da quando ne è venuto a conoscenza, ha sostenuto la tesi che la ricerca dell’ubicazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo non dovesse limitarsi a un solo sito possibile, ma dovesse allargarsi all’intera area livornese; cosa che la Giunta comunale ha correttamente deciso di fare.

Il Circolo, ha sostenuto e sostiene che occorre salvaguardare la vocazione dei singoli siti territoriali individuando in quello di Salviano (tra via di Levante e via della Valle Benedetta) l’area più idonea ad accogliere, come intervento esclusivo, un Parco Urbano-Agricolo (sistemazione del verde, piste pedonali e ciclabili, area per bambini ed altri interventi di valenza sociale) al fine di contribuire alla riqualificazione ambientale di Salviano e delle zone circostanti. Un simile spazio organizzato, innovativo corrisponde alla vocazione del nostro territorio e può/deve convivere con la realizzazione della Bretella stradale a suo tempo prevista.

All’incontro pubblico di Giovedì 10 Marzo saranno presenti il Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno Federico Mirabelli, il Capogruppo PD in Consiglio comunale Paolo Fenzi, l’Assessore allo sviluppo economico Gianfranco Simoncini, l’Assessore al commercio e turismo Rocco Garufo, l’Assessora all’urbanistica Silvia Viviani, i Consiglieri comunali PD del territorio Irene Sassetti e Valerio Ferretti; coordina il dibattito Alberto Brilli, Segretario del Circolo PD Salviano–La Leccia.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori info: https://pdsalviano.org/mof-mercato-ortofrutticolo/