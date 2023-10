Nuovo Spazio Teatro. Al Cral Eni la nuova stagione: il programma

Al via la 46esima stagione 2023-2024 per la compagnia teatrale Nuovo Spazio Teatro. Da Pirandello a Shakespeare, passando per cabaret, laboratori e un coinvolgente murder mystery, questo e ciò che ci attende al teatro Cral Eni a partire dall’11 novembre 2023

di Sofia Mignoni

Ha inizio una nuova stagione teatrale per la compagnia livornese Nuovo Spazio Teatro. Alla conferenza stampa, tenutasi la mattina di sabato 28 ottobre alla libreria di Daniela Barli Carboncini, i registi di tutti gli eventi sono intervenuti per presentare i loro spettacoli, che verranno messi in scena al teatro Cral Eni.

“Spazio Teatro comincia la sua 46esima stagione, molto più elaborata delle altre – comincia la conferenza Simonetta Del Cittadino, insegnante teatrale e docente di lettere – Ci siamo ripresi dal Covid e quest’anno abbiamo deciso di portare cinque spettacoli che spaziano molto tra i generi. Abbiamo il cabaret, il giallo, il laboratorio, ma soprattutto due classici eccellenti: L’uomo, la bestia e la virtù di Pirandello (che verrà rappresentato l’11, il 12, il 18 e il 19 novembre 2023, n.d.r.) e Il mercante di Venezia di Shakespeare. Il primo lavoro che farò io è proprio questo testo di Pirandello, un po’ meno noto. Ha cento anni e viene da una novella che venne molto contestata al tempo, dal momento che trattava il tema della pruderie, della falsità e dell’ipocrisia. Amo follemente Pirandello, è uno dei miei autori preferiti: è allo stesso tempo inquietante e meraviglioso, è stato il primo ad insinuare nell’uomo il dubbio”.

Del Cittadino spiega che non si tratta della prima rappresentazione di questo spettacolo, anzi: “Lo portai per la prima volta sul palco del Goldoni quarant’anni fa, fu uno spettacolo molto carino e sono contenta di riproporlo dopo così tanto tempo con un cast di tutto rispetto. Straordinaria anche la scenografia, pensate che utilizziamo ancora questo disegno (disegno sul volantino dello spettacolo, n.d.r.), realizzato da Emidio Bosco, dopo cinque Pirandelli – così Del Cittadino ricorda Emidio Bosco, scenografo livornese scomparso a febbraio 2022 – in questo modo ci sembra di fargli un omaggio, il teatro ci ha visto uniti per tanti anni”.

“Il secondo spettacolo della stagione – presenta Matteo Micheli, attore – sarà un classico cabaret e tratterà di un uomo che conduce, ormai come tante altre persone nella società odierna, la propria vita senza viverla veramente: Sono un uomo finito (…e mi son perso l’inizio) – questo è il titolo dello spettacolo che Micheli metterà in scena l’1 dicembre 2023 alle 21.15 – anche se in realtà non è mai cominciato. I suoi rapporti vanno avanti per inerzia, i temi affrontati sono parecchi: la guerra, la mancanza di lavoro, la mancanza di diritti nella società, il rapporto con la tecnologia. Lo spettacolo si può definire tragicomico, la risata strappata allo spettatore ha sempre un retrogusto amaro, tuttavia proprio la risata aiuta ad esorcizzare: alleggerisce e ci aiuta a ragionare. Ci saranno anche parti cantate”.

Dalla serata cabaret si passa ad una serata, anzi due (il 13 e il 14 gennaio 2024), piene di mistero con la rappresentazione di una famosa opera della scrittrice di gialli più celebre al mondo, “La tela del ragno” di Agatha Christie. Alla regia troviamo Maurizio Canovaro, presidente dell’associazione Nuovo Teatro dell’Aglio: “È il nostro secondo Agatha Christie, il primo era “L’ospite inatteso” che fu un vero successo, per questo motivo abbiamo deciso di riproporre nuovamente quest’autrice. Agatha Christie funziona, ci permette di fare diverse repliche, il giallo appassiona e in più ha anche qualche tratto comico. I testi di Agatha Christie sono stupendi perché permettono agli spettatori di avere tutti gli indizi per risolvere da soli il caso, prima che venga svelato il colpevole”. Canovaro coglie l’occasione per presentare un altro spettacolo che: “Si lega perfettamente al Pirandello portato in scena da Simonetta (Del Cittadino, n.d.r.), Non domandar di me Marta mia, questo è il titolo della storia di Marta Abba, musa ispiratrice di Pirandello. Lo spettacolo verrà rappresentato a febbraio”.

Dopo Pirandello, nel programma di Nuovo Spazio Teatro, troviamo un altro classico: questo spettacolo, che verrà rappresentato il 24 e il 25 febbraio, ma anche l’1 e il 2 marzo 2024, lo presenta Mark Eaton: “Il mercante di Venezia è un testo che mi è sempre piaciuto, già da quando studiavo lettere. Non è la prima volta che porto Shakespeare, per farlo mi sono sempre servito dei giusti attori come, in questo caso, di Edoardo Ripoli che interpreterà Shylock: ogni volta che lo guardavo mi veniva in mente il personaggio di Shylock e, quando ho scoperto che il suo sogno era sempre stato quello di interpretarlo, mi son detto che dovevo per forza rappresentare questo spettacolo. Ho preferito che la messa in scena fosse tradizionale – continua Eaton – preferisco concentrami sul linguaggio, sulla complessità e sulla drammaticità di Shakespeare. Ritengo che non si debba aver paura di mettere in scena questo grande autore, anche se a livello amatoriale”.

L’ultimo lavoro, esposto nuovamente da Del Cittadino, consiste in un laboratorio teatrale, “Le Vicinissime”: “Da cinque anni ho questo laboratorio, nato un po’ per caso con i quartieri eco solidali di Livorno. Si è formato un bel gruppo di signore amanti del teatro. Il testo che abbiamo deciso di portare è Le Cognate di Michael Tremblay, autore canadese francofono che, con la sua opera, descrive la vita di casalinghe inquiete che si scontrano per motivi futili. L’argomento è molto leggero, però anche molto forte: ognuna di loro, grazie a luci particolari, si racconta e fa capire al pubblico come mai sia diventata in quel modo. La commedia è molto divertente e non tanto lunga”.

“Questa sarà la stagione di Nuovo Spazio Teatro. Siamo andati avanti a fatica – commenta Del Cittadino – il Comune di Livorno ci ha concesso una stanza a Villa Sansoni. Noi cercavamo un fondo per ricoverare le nostre scene, fortunatamente la scenografia ci viene custodita alla Caserma occupata”. Conclude Eaton ricordando: “Quest’anno abbiamo ripreso il laboratorio teatrale non accademico, il corso viene tenuto da Gaia Bastianon e Paola Bargagna al teatro Cral Eni, le iscrizioni saranno aperte ancora per qualche settimana, non ci dispiacerebbe se qualcuno volesse venire a provare”.

