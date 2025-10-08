Nuovo Spazio Teatro, nuova stagione: cinque appuntamenti tra ironia e classici

Svelato il cartellone del 48° anno di attività della compagnia diretta da Simonetta Del Cittadino. Dal 26 ottobre al via con “Ricominciamo ridendo”. In programma anche La strana coppia, La cena dei cretini, Spirito allegro e Il delitto perfetto

di Martina Romeo

La Compagnia Nuovo Spazio Teatro presenta ufficialmente gli appuntamenti della nuova stagione teatrale. Il cartellone 2025/2026, 48esimo anno di attività, reso pubblico questa mattina presso il foyer del Teatro Cral Eni di viale Ippolito Nievo, prevede un totale di cinque appuntamenti all’insegna del teatro classico “codificato”.

“Da circa il ’78 abbiamo prodotto centinaia di spettacoli. – tiene a sottolineare la direttrice della Compagnia, Simonetta Del Cittadino – Ogni stagione siamo presenti con un repertorio piuttosto variegato: classico e codificato, con teatro da diverse parti del mondo, comprensivo di autori conosciuti e meno noti, italiani e stranieri. Da evidenziare è che la nostra caratteristica, tra gli altri generi, è però la prosa”.

La Compagnia, presieduta da Giuseppe Puglisi, avvierà la stagione già dal 26 ottobre, mettendo in scena “Ricominciamo ridendo (bazzecole quisquilie pinzillacchere)”, per la regia della stessa direttrice. “Venerdì prossimo saremo al Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla, vicino a Reggio Emilia, per il Festival Nazionale dell’Enigmistica. – spiega Del Cittadino – Io sono anche un’enigmista a livello nazionale, gli organizzatori sanno che unisco linguistica e teatro e spesso mi chiedono testi di Campanile, linguista e scrittore italiano che giocava con le parole. Proprio per questo, quest’anno, con la Compagnia, realizzeremo a Guastalla uno spettacolo linguistico chiamato ‘Campanile in riva al Po’. Una serata dove si canta e dove vengono recitati coloro che, nella loro carriera, hanno giocato con le parole. Questo stesso format, leggermente codificato, verrà portato in scena il 26 ottobre”. Il primo appuntamento del cartellone ha l’obiettivo, infatti, di donare al pubblico un pomeriggio allegro e scherzoso, un modo per “ricominciare ridendo” questa nuova avventura in un periodo storico che ne vede davvero bisogno.

Presenti alla conferenza anche Silvio Bassi, fonico e luci, e Mark Eaton, direttore di due degli spettacoli presenti nel cartellone e tesoriere della Compagnia Nuovo Spazio Teatro. “Tutto ciò che facciamo, lo facciamo in modo amatoriale. Non abbiamo sovvenzioni, proseguiamo con mezzi propri. – specifica Eaton – La Compagnia, però, va avanti anche grazie alla scuola d’inglese Myes (My English School, ndr), nostro sponsor dallo scorso anno”.

Il secondo appuntamento della stagione 25/26, diretto da Eaton e da Gaia Bastianon, è “La strana coppia” di Neil Simon, un vero e proprio classico del teatro e del cinema, in scena tre volte: 22, 23 e 30 novembre 2025. Il pubblico potrà assistere ad una commedia che segue la trama tradizionale dello spettacolo di Simon, ma con un cambiamento: la classica narrazione maschile sarà stravolta e a diventare protagoniste saranno due donne, Olive e Florence. A seguire ci sarà l’appuntamento dell’ultimo dell’anno: “La cena dei cretini” di Francis Veber, diretto dalla Del Cittadino. Una serata comprensiva del brindisi di mezzanotte e cabaret per festeggiare il nuovo anno. Presenza importante è Matteo Micheli, nipote di Maurizio, che oltre ad avere una parte nello spettacolo sarà anche il conduttore del cabaret. Ad accompagnarlo nella realizzazione della commedia: Giorgio Algranti, Edoardo Ripoli, Fabio Granchi, Marina Consaga e Stefania Casu.

Il quarto e il quinto appuntamento, infine, prevedono rispettivamente: “Spirito Allegro” di Noël Coward, diretto da Maurizio Canovaro, che debutterà a Livorno e poi sarà in stagione a Campiglia Marittima (17-18 gennaio 2026) e “Il delitto perfetto” scritto da Frederick Knott e diretto nuovamente da Mark Eaton (21-22-29 marzo 2026).

Da non dimenticare sono, inoltre, i due laboratori promossi dalla Compagnia: “Le vicinissime”, di Simonetta Del Cittadino, gruppo di donne ancora attivo nel teatro, e “Il gioco dell’attore”, un laboratorio per adulti che si svolge nel teatro ogni giovedì pomeriggio dalle 17:45 per circa due ore, condotto da Gaia Bastianon e Massimiliano Barachini. Entrambi i laboratori prevedono uno spettacolo finale: 18-19 aprile 2026 “Roba da matti” de “Le vicinissime” e il 6 giugno “Il gioco dell’attore”.

Il prezzo dei biglietti, prenotabili o acquistabili in loco il giorno dello spettacolo, varia dai 10 ai 12 euro in base allo spettacolo di riferimento. Presente uno sconto per gli studenti.

Per info e prenotazioni, contattare 334 5971913. Per lo spettacolo di Capodanno: 0586401308.

