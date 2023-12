Nuovo Teatro delle Commedie. Pinocchio torna in scena e compie 10 anni

Foto di Erminia Rizzacasa

Con l’inizio del nuovo anno torna in scena al Nuovo Teatro delle Commedie, Pinocchio lo storico lavoro della compagnia Pilar Ternera/NTC con la regia di Francesco Cortoni. Storico, perché quest’anno Pinocchio compie 10 anni dal suo debutto, e da allora è stato replicato più di 60 volte registrando sempre il tutto esaurito. Una lunga durata per questo lavoro itinerante, che accompagna il pubblico in un suggestivo viaggio nel mondo di Collodi negli spazi del Nuovo Teatro delle Commedie.

Pinocchio è la storia di un viaggio e da questa dimensione di viaggio nel 2014 parte l’idea di Francesco Cortoni, che per parlare di Pinocchio non si possa stare fermi, Pinocchio non può star fermo, Pinocchio scappa, Pinocchio scappa dalla scuola, scappa dai carabinieri viene riacciuffato, ma insomma Pinocchio è in movimento e il pubblico non può che seguirlo se vuol essere partecipe delle sue tante avventure.

“La forza dello spettacolo, afferma il regista, sta nella volontà di non tradire l’essenza stessa del romanzo di Collodi, il testo e la drammaturgia, infatti, sono stati pochissimo rivisti e le parole e le caratterizzazioni dei personaggi sono aderenti al testo collodiano, unica licenza poetica è la figura del Grillo, giuda di questo viaggio picaresco che accompagna il pubblico con un divertente accento meridionale. In Pinocchio c’è un taglio e un’interpretazione molto precisa molto calibrata anche nella poetica, che guida i lavori della compagnia rivolti all’infanzia, e nella scelta delle musiche mai banali che alternano tra musica classica, dark e contemporanea, di solito difficilmente accostabili ad uno spettacolo di teatro ragazzi”.

La recitazione, le scene e le ambientazioni molto curate, e questo fa sì che lo spettacolo si rivolga ad un pubblico di famiglie, che comprenda i bambini ma anche i nonni, che in questi anni hanno partecipato numerosi, apprezzando uno spettacolo che permette loro di tornare ai ricordi della loro infanzia.

Dal debutto del 2014 lo spettacolo è cresciuto molto, e come spesso avviene in produzione che coinvolgono tanti attori alcuni di loro sono cambiati, quindi, insieme ad Alessia Cespuglio nel ruolo di Pinocchio, il Grillo Silvia Lemmi, Beppe Ranucci nel ruolo di Geppetto, Marco Fiorentini interprete di Mangiafuoco, saranno in scena Elisa Ranucci, nel ruolo della fatina, Matteo Ceccantini in Lucignolo e Carlo Salvador che debutta quest’anno nel ruolo di Mastro Ciliegia. Anche Francesco Cortoni da quest’anno si calerà di nuovo nel ruolo di attore interpretando la Volpe.

Pinocchio è lo spettacolo che più rappresenta il lavoro che Pilar Ternera porta avanti sul territorio, sia con le proposte per l’infanzia e le nuove generazioni che con il lavoro con le comunità, coinvolgendo nella realizzazione del Paese dei balocchi, i bambini dei corsi di teatro del NTC. Lo è anche perché coinvolge nella realizzazione di questo grande racconto il nucleo storico della compagnia, insieme ad attori che in questi anni hanno partecipato alle diverse produzioni di Pilar Ternera, rimandando a una dimensione di compagnia teatrale come grande famiglia, ormai persa. E quello della famiglia è un aspetto molto bello che caratterizza questo spettacolo di Cortoni; infatti, se lo spettacolo è cresciuto sono cresciuti anche i suoi protagonisti, alcuni si sono sposati, sono diventati genitori, e le loro figlie che sin dall’età di 3 anni sono entrate a far parte della famiglia di Pinocchio crescendo nel Paese di Balocchi.

Pinocchio sarà in scena il 5,6 e 7 gennaio in doppia replica alle ore 16 e ore 18 30. Il costo dei biglietti è 10 euro adulti e 8 euro bambini fino ai 12 anni.

La prenotazione è sempre consigliata.

Info e prenotazioni: 0586 1864087 – 342 0352386; [email protected]

