Nuovo viaggio alla scoperta della Mansio Romana

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 328 4775518 (anche WhatsApp) oppure mail [email protected]. Appuntamento sabato 26 settembre dalle 17.00

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep), dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, sabato 26 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, l’Associazione Culturale “Gaia” accompagnerà i visitatori in un nuovo viaggio alla scoperta della Mansio Romana. “L’area archeologica di Torretta Vecchia: quattro verbi per attraversare duemila anni”, questo il titolo della visita guidata, sarà l’occasione per riflettere sulle trasformazioni che hanno attraversato questo luogo nel corso dei secoli e sul significato della sua conservazione e valorizzazione oggi. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 328 4775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected].

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