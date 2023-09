Nuovo video “far west” per la cantante Giada Robin

La cantante e musicista livornese presenta il video con atmosfere country e western girato nella radura di Camposecco, già set del film “Lo chiamavano Trinità”, e alla Valle Benedetta: "Emozionante"

All’uscita del suo primo album “Feel Alive” è stata ospite del programma TV “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti. In un solo anno ha riscosso ampio successo con canzoni dance pop come “Naked”, “Jesus DNA”, “Disco Maniac” e “Barbie Metal Queen”. La cantante e musicista livornese Giada Pancaccini in arte Giada Robin, già famosa per i suoi cosplay, lancia ora il singolo “Jade Pancakes” con atmosfere country e western nel video musicale. Non è la prima volta che l’artista livornese cerca di valorizzare le bellezze del nostro territorio ed in un precedente videoclip l’avevamo già vista omaggiare la Terrazza Mascagni con la canzone “You & I”, una lettera d’amore per la sua città ed i suoi fan.

Chi è Jade Pancakes?

Jade Pancakes è una canzone che parla di giustizia. Il titolo come si può intuire deriva dal mio vero nome. Ho creato questo personaggio che racchiude in sé la luce di una pietra preziosa, la dolcezza e la semplicità dei pancakes; una cowgirl che lotta per la libertà in un mondo folle in cui è vista come una criminale. La sua unica colpa è essere sé stessa e per questo è ricercata, ma la sua taglia non ha alcun valore perché la sua anima non ha prezzo. E’ un invito a rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante le difficoltà, a scegliere per il buono, il bello ed il giusto e ad ascoltare il proprio cuore senza aver paura del giudizio degli altri. Non a caso, nel testo della canzone si nominano spesso i serpenti ”In a world full of mistakes.. Justice fails among the snakes..” proprio per ricordarci della malizia che ci circonda e di cui troppo spesso siamo vittime.

Come nasce l’idea del video?

Ho immaginato uno scenario da far west. Erano tempi in cui la giustizia era molto più improntata sul “fai da te” e senza delle regole ben precise con sceriffi corrotti e banditi che spesso la facevano franca, in contrasto con il senso di giustizia nel cinema Western pieno di morale e lezioni di vita.. ed è proprio al nostrano Spaghetti Western che mi sono ispirata. Molti ricorderanno i film con Bud Spencer e Terence Hill.. erano eroi semplici in grado di fare giustizia a son di scazzottate e grande simpatia. Volevo un’eroina che richiamasse quel mood spensierato, ma allo stesso tempo facesse riflettere lo spettatore sull’aspetto più umano. Mi rendo conto che ormai siamo abituati a vedere solo eroi vincenti ed acclamati da tutti, con i super poteri ed in grado di fare qualsiasi cosa. Jade Pancakes non è la solita cowgirl “cazzuta” che risolve la situazione con un classico mezzogiorno di fuoco, ma una ragazza che va incontro alle avversità e che in qualche modo rende la vita un po’ meno amara ed interessante.. tanto che scappando dai suoi inseguitori lascia pure degli indizi come per farsi trovare, raccontando la sua storia alla luce del sole ma lasciando anche intorno a lei un velo di mistero su chi sia veramente e che cosa abbia fatto.

Le riprese sul set di “Trinità” e poi alla Valle Benedetta.

Abbiamo avuto l’onore di girare la prima parte del videoclip (quella in cui canto e suono la chitarra) proprio in una delle location originali del film “Lo chiamavano Trinità”, ovvero la bellissima radura di Camposecco a Camerata Nuova (RO). E’ stata un’esperienza incredibile per tutta la troupe! La seconda parte invece (quella di fiction) è stata girata qui a Livorno presso l’ex cava della Fociarella e nei boschi della Valle Benedetta, una zona di grande fascino, ricca di miti e leggende nella cultura popolare livornese e non solo. E’ stata un’altra giornata intensa e che sicuramente porterò nel cuore. Anche perché le riprese a cura del regista e videomaker Simone Serafini hanno potuto rendere al meglio il concept che avevo in mente e poter girare nella mia terra d’origine è stato a dir poco emozionante. Ho molti ricordi legati alla Valle Benedetta perché mia nonna mi ci portava sempre da piccola e ritrovarmi lì dopo tanti anni per realizzare un video musicale mi ha fatto uno strano effetto, come se il tempo si fosse fermato. Ma la cosa più bella è stata vedere alcuni membri della mia famiglia sostenere e aderire completamente al progetto.

