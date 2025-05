Oasi – Nuove forme di vita sull’Isola di Capraia con Uovo alla Pop

Con il festival di fine maggio, alla sua seconda edizione, la prima è dell’ottobre 2024, Uovo alla Pop torna sull’isola con Oasi_Nuove forme di vita, proponendo una serie di iniziative culturali

Venerdì 30 e sabato 31 maggio sull’Isola di Capraia, Uovo alla Pop presenta l’ultima tappa del progetto Nomadi Digitali finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Comune di Capraia per la rigenerazione urbana, culturale e sociale dell’isola.

Sono stati tre anni intensi, attraverso i quali Uovo alla Pop, in sinergia con le altre realtà dell’isola è riuscita a creare e realizzare numerose iniziative per la valorizzazione di Capraia, dando spazio a residenze d’artista che con le loro opere hanno rigenerato le vie e le piazze del paese, percorsi naturalistici, degustazione di vini e prodotti tipici, dj-set, podcast e immagini per comunicare l’isola nella sua essenza.

Con il festival di fine maggio, alla sua seconda edizione, la prima è dell’ottobre 2024, Uovo alla Pop torna sull’isola con Oasi_Nuove forme di vita, proponendo una serie di iniziative culturali.

Si parte venerdì 30 maggio, con ritrovo alla torre del porto alle 18.45, per andare insieme verso una location esclusiva, dove assisteremo all’evento “In Capraia per amore si va”, un incontro speciale tra le note del maestro Andrea Pellegrini e i colori di Isabella Staino.

Un brano strumentale dedicato e composto per l’isola dialogherà con grandi opere inedite della pittrice, per un’esperienza intima tra musica e pittura. L’evento è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione.

A seguire alle ore 19.30 al convento di Sant’Antonio una degustazione guidata dal sommelier Riccardo Greco metterà a confronto i vini dell’isola di Capraia con un vino raro, nato tra le vigne solitarie del nord del Portogallo. Un dialogo tra Mediterraneo e Atlantico, tra sapori isolani e brezze oceaniche, per scoprire affinità e differenze in un calice.

L’evento è gratuito ma su prenotazione con posti limitati.

Alle ore 22.00, dal cimitero di Capraia, parte il Tour dei fantasmi, una discesa verso il paese tra storie sussurrate e presenze leggendarie. Un percorso notturno per incontrare — e forse salutare — quei celebri spiriti che ancora abitano l’isola, tra realtà e immaginazione.

Evento su prenotazione.

Sabato 31 maggio alle ore 10 presso l’Azienda Agricola San Rocco, una degustazione del miele dell’isola ma non solo, sarà una vera e propria esperienza che racconterà Capraia attraverso il lavoro delle api. Dopo una passeggiata tra vigneto e laboratorio, si entra nel cuore dell’isola con una degustazione sensoriale del miele locale: profumi intensi, sfumature di fiori selvatici, e la storia di un territorio raccontata in ogni cucchiaino. Un’occasione per scoprire la biodiversità di Capraia e il ruolo prezioso delle api in questo ecosistema unico.

Posti limitati su prenotazione.

Alle ore 16.00 una passeggiata con partenza dalla chiesa del porto ci conduce lungo il percorso botanico fino alla strada romana. Un cammino lento tra piante, profumi e panorami, per scoprire la Capraia più verde e silenziosa, guidati dai sentieri della natura.

Per prenotare messaggi Whatsapp al numero 347.2942240, Libera.

Condividi:

Riproduzione riservata ©