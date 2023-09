Obiwan a vela intorno a mondo, incontro con i velisti in Fortezza Vecchia

Appuntamento giovedì 21 settembre alle 21 nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia nell’ambito del programma Italian Port Days organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Giovedì 21 settembre alle 21 nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia – nell’ambito del programma Italian Port Days organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con il Patrocinio del Comune di Livorno e la partecipazione dell’Assessora Barbara Bonciani – Raffaella Marozzini e Giovanni Viviani, presentano: “Obiwan a vela intorno a mondo – Un livornese e una romana a zonzo per gli oceani, tra cavalloni e bonacce”. Introdurrà l’evento Giuseppe Guarneri, presidente del CNL. Con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Brandi, attore. Interverrà Leonardo Fonti skipper di “Ultravox Seares”, imbarcazione vincitrice dell’ultima edizione della regata Palermo Montecarlo. Giovanni e Raffaella, livornese lui e romana lei, sono partiti per il giro del mondo sulla loro barca a vela “Obiwan”. Una storia cominciata 8 anni fa e che li ha visti attraversare due oceani, percorrere più di 20.000 miglia visitando i Caraibi, Panama, le Galapagos, la Polinesia Francese, le isole Cook, Tonga, Figi, la Nuova Caledonia, l’Australia, la Papua Nuova Guinea, le Isole Solomon e l’Indonesia. Dall’esperienza è nato un libro “Scalza, spettinata, abbronzata – il giro del mondo a vela su Obiwan” edito da Perrone e ora disponibile anche in ebook. Durante l’incontro Giovanni e Raffaella ci racconteranno con parole, video, foto e musiche le loro esperienze con le diverse culture incontrate lungo il cammino, in una rotta segnata più che dalle miglia dalle amicizie e dallo scambio con gli “altri”. Si ringrazia Adsp per la gentile ospitalità nella Sala Ferretti.

