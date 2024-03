Off The Dock, aperte le iscrizioni alla gara di surf e bodyboard

L'evento si svolgerà al famoso spot del Garagolo, a Caletta di Castiglioncello, con le prime condizioni meteo marine favorevoli tra il periodo che va dal 25 marzo al 25 aprile. Per iscriversi profilo Ig @offthedock_challenge o profilo Ig dell'associazione @radical_factory

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Off The Dock, gara di surf e bodyboard organizzata da Radical Factory con il patrocinio di Ies Edison, CdL igiene ambientale, Piano B e The Butcher. L’evento si svolgerà al famoso spot del Garagolo, a Caletta di Castiglioncello, con le prime condizioni meteo marine favorevoli tra il periodo che va dal 25 marzo al 25 aprile. Gli altri sponsor dell’evento sono Twins Bros, Bodyboard Center, Surf Cove, Jacopo Vitti nutrizionista e Apicoltura Val di Boboli.

Radical Factory è un’associazione attiva ormai da 6 anni, che gestisce la principale scuola di surf della città, organizza viaggi all’estero per surfisti o aspiranti surfisti (Surf Camp) e organizza eventi culturali e sportivi sul territorio livornese. Si tratta proprio di un evento sportivo quello della Off The Dock, una gara per atleti esperti a numero chiuso, suddivisa in 3 categorie: surf maschile, surf femminile e bodyboard maschile. I partecipanti saranno distribuiti aleatoriamente in batterie da 4 persone dalla durata di 20 minuti ciascuna; i primi due classificati passeranno al round successivo, così fino alle finali. Le evoluzioni che si possono fare su un’onda sono molte, e si differenziano tra surf e bodyboard. Saranno presenti 3 esperti giudici che valuteranno e daranno un voto numerico ad ogni singola onda presa in ogni batteria, e la somma delle due migliori onde definirà il punteggio dell’atleta. La prima edizione, quella del 2023, fu un successo con centinaia di spettatori in spiaggia ad ammirare le prodezze di atleti provenienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni e dalla Francia. La gara verrà chiamata con 2/3 giorni di anticipo, quando le previsioni meteo indicheranno l’arrivo di una mareggiata consistente, tale da generare onde per tutta la giornata. Infatti il contest avrà inizio al mattino presto e si concluderà poco prima del calar del sole.

Per iscriversi basta andare sul profilo instagram dedicato all’evento @offthedock_challenge o sul profilo dell’associazione @radical_factory e seguire le istruzioni indicate nei vari post e storie

