Officine del Talento, aperte le iscrizioni alla 4ª edizione del concorso canoro di Porta a Mare

Tre serate (dal 14 al 16 luglio) all’insegna della musica e del divertimento e tre categorie in gara: cover junior (fino a 16 anni compiuti), cover senior (oltre i 17 anni), cantautori e/o autori con interpreti (senza limiti d’età). Iscrizione gratuita entro il 30 giugno inviando una mail a [email protected] contenente i documenti che potete scaricare qui

di Giulia Bellaveglia

Officine del Talento, il festival-concorso canoro targato Porta a Mare torna per la sua quarta edizione. Tre serate (dal 14 al 16 luglio a partire dalle 21) all’insegna della musica e del divertimento e tre categorie in gara: cover junior (fino a 16 anni compiuti), cover senior (oltre i 17 anni), cantautori e/o autori con interpreti (senza limiti d’età). Una sfida ad iscrizione gratuita dedicata a singoli, coppie e gruppi vocali di vari generi musicali, ed aperta a tutto il territorio nazionale. “Una formula vincente – dice il direttore marketing di Igd Fabrizio Cremonini – che abbiamo deciso di non cambiare. La nostra idea è quella di continuare a stimolare i talenti, dare loro fiducia e coraggio per affrontare anche altre sfide. La giuria avrà uno stampo extra regionale per consentire ai vincitori di intraprendere strade più ampie”. Il festival offre la possibilità di esibirsi vivendo l’emozione di cantare davanti ad una platea, garantendo un’ampia visibilità e un’indubbia esperienza di crescita. “Un palco di 10 metri per 8 – racconta il direttore artistico Roberto Napoli – che sembra da concerto, proprio perché il nostro scopo è portare i partecipanti ben oltre il festival”. “La strategia – aggiunge il socio Igd Gabriele Giuntini – è quella di creare un costante legame con il territorio, a partire da oggi e per il futuro”. Anche in questa edizione sono state attivate partnership con Cafim Italy – Milano per la promozione della musica, Vinile Produzioni Musicali per una audizione discografica, Radio Michelle per la promozione degli artisti su web-radio, e diverse altre opportunità in corso di definizione. Per iscriversi è necessario inviare una mail [email protected] contenente i documenti scaricabili dall’apposito sito internet (modulo di iscrizione, liberatoria riprese video-fotografiche e informativa privacy). Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno e saranno accettate sino al raggiungimento del numero massimo previsto.

