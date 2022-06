Officine del Talento, chiuse con grande successo le iscrizioni

Foto tratta dal sito officinedeltalento.com

Il Festival della Canzone ritorna, dopo due anni di stop forzato causa covid, sul grande palco di Porta a Mare. Semifinali 8 e 9 luglio e finalissima 10 luglio. Tre le categorie in gara con i cantanti Junior, i cantanti Senior ed i Cantautori o gli Autori con cantante. Ogni artista riceverà a riconoscimento della sua esibizione l'attestato di partecipazione

Entusiasmante successo per le iscrizioni al Festival Officine del Talento che si svolgerà a Livorno nei giorni 8 – 9 -10 luglio. Officine del Talento ritorna, dopo due anni di stop forzato causa covid-19, sul grande palco di Porta a Mare, gestito dal Consorzio omonimo. La tanto attesa kermesse musicale dedicata a cantanti e cantautori emergenti è pronta ad aprire i battenti. Tre le categorie in gara con i cantanti Junior, i cantanti Senior ed i Cantautori o gli Autori con cantante.

Gli artisti sono attesissimi e provengono da Livorno ma anche da province e regioni vicine. Le proposte musicali sono, come sempre, molto assortite e la giuria incaricata avrà sicuramente un difficile compito da svolgere; ma si sa, quando ci si mette in gioco, si accetta anche il giudizio relativo, a qualsiasi livello di manifestazione. La carica dei “Talentuosi” sarà divisa nelle due serate di semifinale ed il verdetto dei giurati arriverà al termine della seconda serata, come da regolamento, per formulare la lista dei finalisti per domenica 10 luglio 2022. I meritevoli finalisti si giocheranno il podio e i numerosi premi, che vanno dalle promozioni ed interviste radiofoniche, fino ad arrivare a possibili produzioni musicali, per finire con ospitata al Festival del M.E.I., Meeting Etichette Indipendenti, che è in programma per fine settembre a Faenza, dove si incontrano produttori, artisti e migliaia di addetti ai lavori.

In più la giuria dei giornalisti avrà il compito di proclamare il vincitore del Premio della Critica, ed il pubblico è chiamato a far sentire i suoi applausi per decretare nella finale il Premio Simpatia e, importantissimo, il premio Like su Facebook poiché ci sarà anche tutta la settimana successiva per dare un nome al vincitore del Premio Social. L’artista che se lo aggiudicherà sarà colui che avrà ricevuto il maggior numero di like tra tutti i partecipanti, riceverà il premio e si esibirà come ospite, nel week- end successivo, durante la manifestazione Passi di Danza, sempre sul palco di Porta a Mare. Per i Cantautori è riservato anche un premio al miglior testo, infatti gli stessi dovranno consegnare anche un testo stampato alla giuria che li ascolta. Ogni artista riceverà a riconoscimento della sua esibizione l’attestato di partecipazione a Officine del Talento 2022. A questo punto non resta altro che attendere le semifinali per ascoltare, apprezzare ed applaudire il talento artistico dei partecipanti! Aspettiamo tutti la sera dell’8, 9 e 10 luglio negli spazi all’aperto di Porta a Mare, ingresso libero e gratuito.

