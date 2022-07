Officine del Talento, stasera la finale della terza edizione

Nella foto il palco di Officine del Talento a Porta a Mare, foto tratta dal profilo Fb Officine del Talento

Terza e ultima serata del concorso canoro promosso e ideato dal Consorzio Porta a Mare con il patrocinio del Comune. La giuria composta da Alessio Colombini, Niki Mazziotta e Maria Salvini ha selezionato i 18 finalisti che si contenderanno il ruolo di vincitore. Gli altri premi sono: Premio della Critica, Premio Simpatia, Premio Social, Premio per il Miglior Testo

Siamo giunti alla terza ed ultima serata del concorso canoro Officine del Talento promosso e ideato dal Consorzio Porta a Mare con il patrocinio del Comune di Livorno e che quest’anno ha trovato il successo con la direzione tecnica di Roberto Napoli. Le semifinali di venerdì 8 e sabato 9 luglio hanno visto esibirsi sotto i riflettori del palcoscenico di Porta a Mare ben 45 artisti tra cantanti e cantautori di ogni genere dal pop al rock al rap e di ogni età suddivisi nelle tre categorie di junior (fino a 17 anni) senior (dai 17 anni in su) e cantautori senza limiti di età). In questo spettacolo di talenti livornesi e non solo la preparatissima giuria composta da: Alessio Colombini, Niki Mazziotta e Maria Salvini ha selezionato i 18 finalisti che si contenderanno il ruolo di vincitore nella serata di domenica 10 luglio a partire dalle 21. Questa sera la giuria avrà un capitano speciale il dott. Claudio Formisano, manager ed imprenditore del settore musicale, nonché musicista di grande esperienza e membro di commissione in importanti festival.

I finalisti si giocheranno oltre al podio anche i numerosi premi, che vanno dalle promozioni ed interviste radiofoniche, fino ad arrivare a possibili produzioni musicali, per finire con ospitata al Festival del M.E.I., Meeting Etichette Indipendenti, che è in programma per fine settembre a Faenza, dove si incontrano produttori, artisti e migliaia di addetti ai lavori. E per chi questa sera non salirà sul podio niente è perduto perché sono stati previsti altri premi:

– torna il Premio della Critica che grazie alla giuria composta da Anna Romano volto

conosciuto di TeleGranducato TV, Valeria Cappelletti direttrice del giornale online

LivornoSera, Valeria Tognotti presentatrice del programma pomeridiano di Granducato

“Arcobaleno” e Giacomo Niccolini caporedattore di QuiLivorno.it eleggerà l’artista che si è distinto con capacità e secondo parametri legati al mondo del giornalismo musicale;

– novità di quest’anno il Premio Simpatia dove sarà il pubblico stesso con i suoi

applausi e la sua partecipazione a decretare il vincitore;

– l’altra novità è il Premio Social che rimetterà in gara tutti i 45 concorrenti grazie alla pubblicazione dei video sulla pagina Fb di Officine del Talento. L’artista che avrà ottenuto più LIKE verrà decretato come vincitore e premiato sul palco di Porta a Mare domenica 17 luglio durante la manifestazione “Un mare di Danza”;

– mentre per i Cantautori è riservato il Premio per il Miglior Testo, infatti gli stessi dovranno consegnare anche un testo stampato alla giuria che li ascolta. Non ci resta che darvi appuntamento per questa sera a Porta a Mare, vieni a vivere insieme a noi le mille emozioni di uno spettacolo all’insegna del talento!!! Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

