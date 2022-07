Officine del Talento: trionfa il giovane Francesco Di Fiore. Tutti i premiati

Tutti i premiati della serata finale nella foto principale di Sebastian Korbel. Nelle successive all'interno della gallery gli scatti a fine serata a cura della nostra redazione

Tra tutti i premiati è stato eletto miglior artista di Officine del Talento 2022 Francesco Di Fiore con il brano dei Maneskin “Torna a casa”. Francesco quale vincitore assoluto di questa edizione sarà ospitato al M.E.I. - Meeting Etichette Indipendenti - che si svolgerà a Faenza a fine settembre

Il lungo week end (venerdì 8, sabato 9 e domenica 10) di Officine del Talento a Porta a Mare, con la conduzione di Fabrizio Cremonini, ha visto esibirsi sul palco della nuova piazza livornese 45 nuovi talenti per vederne emergere soltanto uno.

La preparatissima giuria presieduta da Claudio Formisano con Alessio Colombini, Niki Mazziotta e Maria Salvini ha incontrato non poche difficoltà nell’eleggere i primi tre classificati per ogni categoria e per l’assegnazione dei premi speciali.

Ma dopo un lungo dibattito a porte chiuse il verdetto ha premiato per la categoria:

Junior al 1° posto Francesco Di Fiore, al 2° posto Egle Goimbault e al 3° posto Maya Valverde Turinelli ,

al 1° posto al 2° posto e al 3° posto , Senior al 1° posto Moreno Mataresi, al 2° posto Tatiana Paggini e al 3° posto Deborah Bagnolati,

al 1° posto al 2° posto e al 3° posto Cantautori al 1° posto Sophia Lassi, al 2° posto Jacopo Tognarelli e al 3° posto Alessio

Tra tutti i premiati è stato eletto miglior artista di Officine del Talento 2022 Francesco Di Fiore con il brano dei Maneskin “Torna a casa”. Francesco quale vincitore assoluto di questa edizione sarà ospitato al M.E.I. – Meeting Etichette Indipendenti – che si svolgerà a Faenza a fine settembre.

La giuria giornalistica specializzata, composta da Anna Romano e Valeria Tognotti di TeleGranducato, Giacomo Niccolini di QuiLivorno.it e Valeria Cappelletti di LivornoSera.it, ha assegnato lo speciale Premio della Critica alla intensa interpretazione di Tatiana Paggini con la canzone “La Nevicata del ’56” della mitica Mia Martini,

Ma come già anticipato ci sono stati anche altri premi:

il Premio Simpatia , legato al maggior numero di applausi ricevuti, è stato invece consegnato a Deborah Bagnolati con la canzone “Sky Fall” dell’inconfondibile Adele,

, legato al maggior numero di applausi ricevuti, è stato invece consegnato a con la canzone “Sky Fall” dell’inconfondibile Adele, il Premio per il Miglior Testo, riservato alla categoria cantautori, è andato alla giovanissima Sophia Lassi con il brano Mondo Fantasy.

L’evento patrocinato dal Comune di Livorno ha visto la presenza di un numeroso pubblico durante le tre serate che ha partecipato in maniera attiva apprezzando le varie performance.

Rimane da scoprire il vincitore del Premio Social che dovrà essere votato sulla pagina Facebook di Officine del Talento.

I video di tutte le performance saranno pubblicati sulla pagina Facebook a partire da oggi e sarà possibile votare fino a venerdì 15 luglio ore 18:00; il protagonista del video che avrà ottenuto più LIKE riceverà la targa del premio Social domenica 17 luglio durante la manifestazione “Un mare di Danza” sempre nella piazza di Porta a Mare.

Roberto Napoli – direttore artistico di questa terza edizione – ringrazia tutti i partecipanti per le ottime esibizioni di alto livello ed è pronto a preparare, insieme al Consorzio Porta a Mare, la quarta edizione di Officine del Talento 2023.

Per coloro che non hanno avuto la possibilità di assistere in diretta alla finale si ricorda che la stessa sarà messa in onda su TeleGranducato nella giornata giovedì 14 luglio.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

Condividi: