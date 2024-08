Oggi a Villa Maria Francesco Bruni presenta il master Scrivere per le serie TV

Il regista e sceneggiatore, ospite affezionato della rassegna I mestieri del cinema, ne parlerà insieme a Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Roberta Cella, direttrice del Master e Gloria Penso, responsabile Unità didattica. Il master di secondo livello si terrà a Villa Maria da gennaio 2025. A seguire all’Arena Fabbricotti Francesco Bruni, accompagnato da Claudio Marmugi, introdurrà la proiezione del suo film Noi4, uscito nel 2014

Promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera in collaborazione con Fisar Livorno, Cinema Teatro 4 Mori e FIPILI Horror Festival, La Bella Estate – i mestieri del cinema prosegue il suo calendario di appuntamenti con il regista e sceneggiatore Francesco Bruni. Ospite affezionato, già presente nelle scorse edizioni, Bruni torna sul palco di Villa Maria per presentare, insieme alle docenti, il Master di secondo livello dell’Università degli Studi di Pisa, che a partire dal gennaio 2025 avrà luogo a Livorno ai locali della biblioteca di Villa Maria. Si intitolerà Scrivere per le serie TV e sarà organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Ne parleranno insieme a lui Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento, Roberta Cella, direttrice del Master e Gloria Penso, responsabile Unità didattica.

Il progetto è frutto della collaborazione fra Comune di Livorno e Università di Pisa, il master è stato collocato presso la sede della Biblioteca Labronica che opera dal 2018 per la valorizzazione del cinema, ossia il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo di Villa Maria.

Il Master si propone di formare sceneggiatori per la serialità televisiva culturalmente preparati e consapevoli delle specificità professionali che distinguono la scrittura seriale dagli altri tipi di scrittura per la scena. Il profilo di competenze dei diplomati del Master consentirà loro di lavorare in qualità di sceneggiatori, soggettisti e dialoghisti specializzati nella scrittura seriale.

La professoressa Roberta Cella, docente di Linguistica italiana presso l’Università di Pisa, è il direttore del Master di durata annuale che si articolerà in due fasi, con sei mesi di lezioni in aula e sei mesi di tirocinio in case di produzioni, sotto la guida pratica di sceneggiatori e soggettisti, capeggiati da Francesco Bruni. L’incontro si concluderà con una degustazione a cura di FISAR Livorno, in collaborazione con l’azienda Sant’Agnese Farm di Piombino e sarà l’occasione per visitare, all’interno della biblioteca, la mostra di fotografia dell’artista Manuela De Rosa, In Presentia. L’incontro a Villa Maria è a ingresso libero, gratuito e accessibile a tutti. A seguire, presso l’Arena Fabbricotti Francesco Bruni, accompagnato da Claudio Marmugi, introdurrà la proiezione del suo film più intimo e che ha meno circolato nelle sale, Noi4, uscito nel 2014, con protagonisti Ksenia Rappoport e Fabrizio Gifuni. Biglietto euro 3.50 con Cinema Revolution.

LA BELLA ESTATE, i mestieri del cinema

30 luglio – 19 agosto 2024

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Villa Maria

Via Redi, 22

Telefono 0586219265 dal lunedì al sabato 8.30-13.30

[email protected]

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI, inizio ore 18.30

Lunedì 19 agosto

Giulia Giapponesi, regista

Il documentario. Dai maestri della pittura italiana a Bella Ciao

Introduce: Valentina Restivo

Degustazione a cura di FISAR, in collaborazione con Colline Albelle, Riparbella

A seguire Cinema in Villa, Arena Fabbricotti, ore 21.30 con la proiezione del docufilm Bella Ciao, Per la libertà, 2022, regia di G. Giapponesi

Biglietto euro 3.50 con Cinema Revolution.

