Oggi alle 13 gli studenti dell’ITI incontrano la scrittrice Veronica Galletta

Prosegue l'impegno della dirigente scolastica Manuela Mariani di avvicinare il più possibile gli studenti alla lettura (a voce alta!) e alla scrittura in modo significativo e coinvolgente attraverso il ciclo di appuntamenti programmati con diversi autori “del territorio”

Mediagallery

Martedì 24 maggio alle ore 13 gli studenti del triennio dell’Itis Galilei di Livorno incontreranno nell’aula magna dell’istituto Veronica Galletta, scrittrice siciliana ma livornese di adozione, per la presentazione del suo ultimo libro “Nina sull’argine” (candidato alla LXXVI edizione del Premio Strega), un originale ritratto di donna, sospeso tra un cantiere nel profondo nord e i fantasmi di un amore finito. Introdurrà l’iniziativa la Dirigente Scolastica dell’Istituto Manuela Mariani che congiuntamente al Dipartimento di Italiano sta promuovendo, attraverso il ciclo di appuntamenti programmati con diversi autori “del territorio”, di avvicinare il più possibile gli studenti alla lettura (a voce alta!) e alla scrittura in modo significativo e coinvolgente.

Caterina, il personaggio del romanzo è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori per la costruzione dell’argine di Spina, piccolo insediamento dell’alta pianura padana. Giovane, in un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti, responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra d’origine, il suo ruolo all’interno dell’ufficio. È tentata di abbandonare, dorme poco e male. Ma, piano piano, l’anonima comunità che la circonda – geometri, assessori, gruisti, vedove di operai – acquista un volto e Caterina riesce ad arrivare al sospirato giorno del collaudo ed arrivata al traguardo, dopo una notte in cui fa i conti con tutti i suoi fantasmi, si congeda da quel mondo. Il Moderatore dell’incontro sarà il Prof. Massimiliano Matteri che per l’occasione interagirà con la scrittrice che vive da tempo a Livorno, Veronica Galletta.