Oggi alle 16 ultimo concerto de “Il sabato del Mascagni”

Sabato 24 giugno alle ore 16, presso l'Auditorium "C. Chiti" del Conservatorio Mascagni (ingresso libero), si terrà il concerto conclusivo della rassegna Il sabato del Mascagni

Sabato 24 giugno alle ore 16, presso l’Auditorium “C. Chiti” del Conservatorio Mascagni (ingresso libero), si terrà il concerto conclusivo della rassegna Il sabato del Mascagni, rassegna coordinata dal prof. Giovanni Nesi, interprete acclamato internazionalmente e docente di pianoforte principale presso il Conservatorio Mascagni. La stagione ha visto avvicendarsi i migliori allievi del Conservatorio, con un’affluenza che è sempre stata ottima, così come il successo tributato ai giovani interpreti: un’ulteriore riprova dell’alto livello che il conservatorio livornese è capace di produrre e che colloca l’istituto in un posto di rilievo non solo in Toscana ma senz’altro anche nazionalmente.

Questo il programma dell’ultimo concerto:

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore, K. 581

Johannes Brahms

Quintetto per pianoforte e archi in fa minore, op. 34

I musicisti

Il quintetto di Mozart verrà eseguito da:

Michele La Greca: clarinetto

Marta Boschis, Ilaria Da Dio: violini

Matteo Tripodi: viola

Giovanni Agostini: violoncello

Il quintetto di Brahms verrà suonato invece da:

Edoardo Mancini: pianoforte

Alessio Mannelli, Amanda Longarini: violini

Matteo Tripodi: viola

Leonardo Giovannini: violoncello

Come afferma il Mº Nesi: «questa stagione di 17 concerti é stata un’operazione doverosa, che ha consentito alla più importante istituzione musicale di Livorno (adesso Statale) di tornare a condividere i suoi migliori gioielli con tutta la città. Per me è stato un piacere mettere al servizio del conservatorio le mie competenze, in questo caso di direttore artistico. L’appuntamento è quindi per il 24 Giugno per festeggiare tutti insieme la chiusura di questa prima edizione, che sarà sicuramente ripresa l’anno prossimo».

