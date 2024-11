Hangar Creativi, oggi alle 17,30 la conferenza “Via Libera: Il paesaggio toscano e il benessere della Natura”

Durante la conferenza verrà esplorato il paesaggio naturalistico toscano con un focus sulla prima tappa del Cammino di Santa Giulia attraversando il cuore verde del Parco dei Monti Livornesi. L’evento è inserito nell’ambito della mostra dedicata al progetto di turismo inclusivo nei Cammini toscani Via Libera realizzato da Coop. Itinera in coprogettazione con Regione Toscana

Venerdì 22 novembre alle 17:30, agli Hangar Creativi di Livorno si terrà la conferenza “Il Paesaggio Toscano e il Benessere della Natura: Scoprire il Cammino di S. Giulia”, a cura di Antonio Borzatti von Löwenstern, vicedirettore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, naturalista e botanico.

L’evento è inserito nell’ambito della mostra dedicata al progetto di *turismo inclusivo nei Cammini toscani Via Libera, realizzato da Coop. Itinera in coprogettazione con Regione Toscana. La mostra sarà visitabile anche sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00.

Durante la conferenza verrà esplorato il paesaggio naturalistico toscano con un focus sulla prima tappa del Cammino di Santa Giulia attraversando il cuore verde del Parco dei Monti Livornesi. Si approfondirà inoltre il valore delle esperienze outdoor come occasioni di scoperta e connessione con la natura. Un appuntamento imperdibile per scoprire il nostro territorio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©