Oggi è il giorno della Festa del Voto

La Diocesi dà appuntamento alle 17.30 in piazza Grande, per recitare il Rosario, sotto l’immagine della Madonna e alle 18.00 in Cattedrale per la Messa solenne presieduta dal Vescovo

Il 27 gennaio a Livorno non è solo giorno della memoria, ma Festa del Voto, in ricordo di quella promessa fatta a Maria, nel 1742, per ringraziarla di aver salvato la città dal terremoto. La promessa di non iniziare il carnevale se non dopo quella data, di offrire la cera sotto l’immagine della Vergine al Santuario di Montenero e di recarsi alla Messa. Per adempiere anche quest’anno al voto, la Diocesi dà appuntamento alle 17.30 in piazza Grande, per recitare il Rosario, sotto l’immagine della Madonna posta sopra i portici e successivamente in Cattedrale per la Messa solenne presieduta dal Vescovo. Al mattino alle 10.30 al Santuario di Montenero la Messa per la festa del voto sarà celebrata dal Vicario generale mons. Costa. Alle 11 in Cattedrale il vescovo Simone incontrerà tutti i bambini delle scuole cattoliche per raccontare loro la storia del Voto e pregare insieme Maria, perché protegga tutte le famiglie e la città.

