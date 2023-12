Oggi mercatino solidale all’Accademia dello Sport

Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza al Comitato Pontino San Marco per sostenere progetti di quartiere e borse di studio relative al progetto "Negozi di Vicinato" di Confcommercio

Dalle 16 alle 20 un Mercatino Solidale di Natale per sostenere tutte le attività di quartiere. Il mercatino sarà ubicato nel corridoio esterno del Bar. I bambini e i gruppi delle scuole sport (Judo, karate, pugilato) allestiranno bancarelle per vendere giocattoli e oggetti non utilizzati. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza al Comitato Pontino San Marco per sostenere progetti di quartiere e borse di studio relative al progetto “Negozi di Vicinato” di Confcommercio. L’evento avrà anche musica, premiazioni e danze in un’atmosfera calorosa di solidarietà. L’obiettivo principale è quello di promuovere la partecipazione all’evento finalizzato a festeggiare Natale e sensibilizzare i bambini sull’importanza della cura del nostro quartiere.

