Oggi si inaugura “Il Giardino di Snoopy”

Appuntamento per giovedì 30 giugno alle 18 davanti alla statua che ritrae il cane Snoopy. "Un simbolo per tutti"

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei cani e degli animali. Nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, alle 18, taglio del nastro del “Giardino di Snoopy” all’interno della Villa Fabbricotti proprio in prossimità della statua che ritrae il cane Snoopy, rimasto ucciso nell’agosto del 2015 a causa di un colpo di carabina mentre si trovava sul balcone della propria abitazione. Lo scorso febbraio venne anche il noto attore Giorgio Panariello a far visita, prima del suo spettacolo, al monumento. “Questo è un simbolo per tutte le persone che passeranno di qua, e non hanno cani – disse Panariello in quell’occasione – Quelle diranno, poverino questo canino, ma che gli né successo, e magari andranno a cercare di capire, faranno ricerche. Ed è giusto che sia in un posto come questo, perché la locazione è importante, perché non è in un canile. Questo è in mezzo alla gente, che si può rendere conto e c’è anche scritto in sostanza: l’essere umano è cattivo. Non tutti. E per questo dobbiamo rivolgerci alle anime più gentili. L’importante è avvicinarsi ad un animale”.

Condividi: