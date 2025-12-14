“Ogni volta che non so volare” è il brano che Nigiotti porterà all’Ariston

Enrico Nigiotti torna al Festival di Sanremo: sul palco del Teatro Ariston presenterà Ogni volta che non so volare, una canzone dal forte valore personale e artistico che apre un nuovo capitolo del suo percorso e introduce il suo prossimo progetto discografico con Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano è da oggi disponibile in pre-save: http://columbia.lnk.to/Ognivoltachenonsovolare

La storia di Nigiotti con il Festival inizia nel 2015, quando partecipa tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere. Nel 2019 torna tra i Big con Nonno Hollywood, brano certificato disco d’oro e vincitore del prestigioso Premio Lunezia per il valore musico-letterario del testo. Nel 2020 partecipa con Baciami adesso, anch’esso certificato disco d’oro e contenuto nel suo quarto album in studio, Nigio.

Prima della partecipazione al Festival, il 23 gennaio 2026 prenderà il via “Maledetti Innamorati”, il nuovo tour nei teatri prodotto da A1 Concerti. Uno spettacolo intimo ed emozionante, pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più importanti della carriera di Nigiotti, valorizzato dall’atmosfera unica dei teatri italiani.

Cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche del panorama musicale italiano, Nigiotti ha costruito un percorso costellato di importanti collaborazioni, tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Olly. Sul palco Enrico esprime una presenza naturale e carismatica, mai costruita, capace di far arrivare la sua verità con immediatezza e senza artifici creando un contatto immediato con il pubblico.

