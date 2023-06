Oikos animate dimore di Riccardo Ruberti in Fortezza Nuova

La mostra è a ingresso gratuito, visitabile dal 10 al 25 giugno 2023, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00. Il Catalogo della mostra con testi di Luigi Bernardi e Nicola Micieli, progetto grafico e stampa a cura di Studio Euro Budget, può essere acquistato presso la mostra

Sabato 10 giugno, alle ore 18.00, s’inaugura in Fortezza Nuova un evento d’arte contemporanea promosso dal Comune di Livorno, dal Comitato organizzatore Coppa Ilio Barontini e da Fortezza Village. Nella Sala degli Archi della Fortezza sarà infatti ospitata fino a domenica 25 giugno la personale di Riccardo Ruberti: OIKOS animate dimore. L’esposizione è curata da Nicola Micieli.

La serata inaugurale, dalle ore 18.30, sarà arricchita dal Live-set a cura di Massimo Ruberti e David Marsili, che accompagneranno i visitatori sulle note di una performance musicale am- bient pensata specificatamente per l’evento.

Riccardo Ruberti, da diversi anni apprezzato per le sue opere, alcune delle quali si trovano og- gi in importanti collezioni internazionali come Londra, Abu Dhabi, Amsterdam, Roma e per la sua attività di docente di Discipline grafiche e pittoriche (attualmente insegna presso il Liceo Artistico IIS Vespucci-Colombo di Livorno), torna ad esporre nella sua città dopo la recente collaborazione con Arte Arechi, dove è stato selezionato nel 2021 tra gli undici pittori italiani per l’arte contemporanea a Fremantle, Australia.

In mostra una selezione di opere facenti parte di due cicli inediti. L’aspetto che lega le due se- rie è sicuramente la concezione di quel modello che vede l’interdipendenza tra gli esseri vi- venti e il sistema di relazioni in cui sono immersi come parte fondante dell’evoluzione. Ruber- ti ci svela questi legami attraverso la pratica conoscitiva della pittura, nella quale si rafforza la visione del mondo della natura come una rete complessa di livelli sovrapposti e interagenti.

Close up, il primo ciclo esposto, letteralmente ravvicinamento, rappresenta l’adozione di un metodo teso a mostrare connessioni tra i regni naturali esistenti partendo proprio da un’analisi del ravvicinamento e quindi della microestetica. In mostra è, infatti, possibile ammi- rare la ricerca relativa allo studio delle conchiglie, veri e propri esoscheletri viventi che sem- brano essere portatori dell’impronta vitale e abitazione dell’organismo che fu, per giungere al più recente studio degli alberi, anch’essi dimore silenziose ricolme di energia vitale.

In Secret Garden, il ciclo più recente, Ruberti fa esplicito riferimento al concetto di dimora, of- frendoci squarci di un ambiente misterioso nel quale però ancora una volta assistiamo alla rappresentazione di una dimensione sospesa ed espansa del proprio Io.

OIKOS (in greco Dimora, termine da cui deriva la parola ecologia) è quindi inteso come studio della Dimora Terra. Più precisamente è lo studio delle relazioni che legano fra loro tutti gli abitanti della Terra. Ma è inoltre l’oggetto di studio di una dimora concreta e dell’organismo che la abita o che l’ha abitata, per diventare infine luogo segreto di dinamiche interiori.

