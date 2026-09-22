Olimpiadi 50&Più, 20 livornesi conquistano la medaglia

La rappresentanza livornese porta a casa 9 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Roberto Chiavistelli campione assoluto uomini. Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio Livorno, si congratula con la squadra

È terminata a Rossano Calabro (Cosenza) la XXXII edizione delle Olimpiadi 50&Più, che ha visto protagonista anche la rappresentanza della provincia di Livorno con un risultato sportivo di grande rilievo. I numeri raccontano bene la prestazione della squadra livornese: 29 partecipanti, 20 medaglie complessive – 9 ori, 7 argenti e 4 bronzi – e il quinto posto assoluto nella classifica delle 42 province partecipanti. Un risultato ancora più significativo considerando il primo posto nella classifica assoluta uomini conquistato dalla rappresentanza livornese. A brillare soprattutto è stato Roberto Chiavistelli, campione assoluto uomini, capace di conquistare quattro medaglie d’oro nella marcia, nella maratona, nel ciclismo e nel tennis doppio. Quattro ori anche per Anna Carla Possanzini, prima classificata nel nuoto libero, nel nuoto rana e nel ciclismo, mentre Ivo Malventi ha conquistato l’oro nel tennis doppio e l’argento nel tennis singolo. Sul gradino più alto del podio anche Manola Brigiotti, oro nel nuoto stile libero. Gli altri risultati sono arrivati da Barbara Guglielmi, argento nel nuoto libero e bronzo nel nuoto rana; Rosanna Balestri, argento nella marcia e bronzo nel ciclismo; Cristina Misul, Roberta Chiti, Mario Bardi e Claudio Menicagli, tutti argento nel nuoto stile libero. Medaglie di bronzo anche per Alda Brogi, nel nuoto stile libero, e Daniela Fedeli, nella marcia. Da segnalare inoltre il risultato di Giuseppe Lauria e Antonia Tufariello, coppia seconda classificata nella Gara di Ballo. Al di là delle medaglie individuali, il risultato della provincia di Livorno è stato costruito grazie alla partecipazione e all’impegno di tutti i componenti della squadra, coordinata da Gianfranco Panariello. A completare la rappresentanza Loretta Raffaelli, Renzo Filippi, Elisabetta Fornaciari, Cecilia Tessitore, Maria Giovanna Donnini, Simonetta Manasia, Roberto Pacini, Gabriella Simula, Lamberto Gerbi, Anna Mara Bellugi, Riccardo Riccioni, Antonella Garzelli, Boris Puz e Maria Anna Pace, tutti protagonisti del punteggio complessivo della provincia. Loretta Raffaelli, presidente provinciale 50&Più, ha ringraziato tutti i componenti della squadra: “Complimenti ai premiati e a tutti i partecipanti, che ancora una volta hanno dimostrato impegno e fair play nella competizione, oltre che socievolezza con gli atleti delle altre squadre. Tutto si è svolto in un clima di convivialità e tanto divertimento”. Soddisfazione anche da parte di Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio Livorno, che si è congratulata con la squadra: “Risultati eccellenti, come eccellente è l’iniziativa che mette al centro gli over 50 e la loro energia, come del resto fanno sempre le iniziative della 50&Più, fiore all’occhiello della Confcommercio con la sua Università, le sue escursioni, i suoi laboratori, i suoi convegni”. Un’edizione dunque da ricordare per la rappresentanza livornese, capace di portare a casa 20 medaglie e un prestigioso quinto posto nella classifica nazionale, confermando allo stesso tempo lo spirito di partecipazione, socialità e fair play che caratterizza le Olimpiadi 50&Più.

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