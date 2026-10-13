“Olio, Amore e Fantasia”, mostra collettiva alla Melograno Art Gallery
La mostra si svolgerà dal 15 al 27 ottobre. Il vernissage in programma sabato 17 ottobre alle 18 a cura di Maria Teresa Majoli. Ecco gli artisti in mostra
L’olio è una delle presenze più antiche e vitali della cultura mediterranea. È sulla tavola, nella memoria, nei gesti quotidiani. Accompagna il cibo, unisce i sapori, nutre. È materia semplice e preziosa, elemento essenziale di una civiltà che ha fatto della convivialità, della terra e della luce una parte della propria identità.
E l’olio è anche il padre della pittura.
Per secoli ha dato corpo al colore, profondità alla luce, consistenza alle immagini. Ha permesso alla pittura di attraversare il tempo, trasformando pigmenti e materia in cieli, mari, volti, paesaggi, sogni. Oggi gli artisti dipingono con acrilici, pastelli, smalti e infinite altre tecniche, ma nella storia dell’arte l’olio continua a rappresentare una radice fondamentale: la materia da cui la pittura ha imparato a respirare.
E poi c’è l’amore.
Perché senza amore non nasce nulla. Nemmeno l’aceto, come insegna la saggezza popolare. L’amore è ciò che spinge a creare, a cercare, a guardare ancora. È passione per il colore, per la materia, per un’immagine che ancora non esiste ma che lentamente prende forma. È l’amore che trasforma un gesto in ricerca e una superficie in un luogo capace di parlare.
Infine, la fantasia.
Inesauribile, imprevedibile, irriducibile. Davanti allo stesso cielo, allo stesso mare, allo stesso albero o allo stesso sole, ogni artista vede qualcosa di diverso. E ciascuno restituisce al mondo la propria visione. La realtà può essere una, ma gli sguardi sono infiniti.
È qui che vive la meraviglia della pittura.
Olio, Amore e Fantasia è una mostra dedicata alla pittura e alla sua straordinaria capacità di moltiplicare il mondo. Un omaggio alla ricchezza del sentire, alla libertà dello sguardo e alla fantasia degli artisti, capaci di trasformare ciò che conosciamo in qualcosa che non avevamo mai visto.
Perché la pittura non si limita a raccontare il mondo.
Lo guarda, lo attraversa, lo sogna.
E ogni volta lo rende nuovo.
Gli artisti: Anna Maria Acone, Antonio Andreozzi Galante, Francesca Barnini, Ambra Ceragioli, Riccardo Cervelli, Riccardo Chirici, Gabriela Coppetti, Sergio Franceschi, Giuseppina Gallo, Mario Gavazzi, Giuseppe Geloso, Maria Letizia Giorgetti, Taichi Ichikawa, Clelia Logoluso, Bianca Manis, Michela Masini, Ombretta Montanelli, Paolo Paolini, Dora Pianezzola, Maurizio Pupilli, Davide Robert Ross, Paolo Thrull, Maria Irene Vairo.
Melograno Art Gallery
Livorno, via Marradi 62/68
10/12.30 e 16/20. Domenica e festivi 10/12.30 e 17/20.
Chiusi la mattina del lunedì.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.