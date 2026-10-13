“Olio, Amore e Fantasia”, mostra collettiva alla Melograno Art Gallery

L’olio è una delle presenze più antiche e vitali della cultura mediterranea. È sulla tavola, nella memoria, nei gesti quotidiani. Accompagna il cibo, unisce i sapori, nutre. È materia semplice e preziosa, elemento essenziale di una civiltà che ha fatto della convivialità, della terra e della luce una parte della propria identità.

E l’olio è anche il padre della pittura.

Per secoli ha dato corpo al colore, profondità alla luce, consistenza alle immagini. Ha permesso alla pittura di attraversare il tempo, trasformando pigmenti e materia in cieli, mari, volti, paesaggi, sogni. Oggi gli artisti dipingono con acrilici, pastelli, smalti e infinite altre tecniche, ma nella storia dell’arte l’olio continua a rappresentare una radice fondamentale: la materia da cui la pittura ha imparato a respirare.

E poi c’è l’amore.

Perché senza amore non nasce nulla. Nemmeno l’aceto, come insegna la saggezza popolare. L’amore è ciò che spinge a creare, a cercare, a guardare ancora. È passione per il colore, per la materia, per un’immagine che ancora non esiste ma che lentamente prende forma. È l’amore che trasforma un gesto in ricerca e una superficie in un luogo capace di parlare.

Infine, la fantasia.

Inesauribile, imprevedibile, irriducibile. Davanti allo stesso cielo, allo stesso mare, allo stesso albero o allo stesso sole, ogni artista vede qualcosa di diverso. E ciascuno restituisce al mondo la propria visione. La realtà può essere una, ma gli sguardi sono infiniti.

È qui che vive la meraviglia della pittura.

Olio, Amore e Fantasia è una mostra dedicata alla pittura e alla sua straordinaria capacità di moltiplicare il mondo. Un omaggio alla ricchezza del sentire, alla libertà dello sguardo e alla fantasia degli artisti, capaci di trasformare ciò che conosciamo in qualcosa che non avevamo mai visto.

Perché la pittura non si limita a raccontare il mondo.

Lo guarda, lo attraversa, lo sogna.

E ogni volta lo rende nuovo.

Gli artisti: Anna Maria Acone, Antonio Andreozzi Galante, Francesca Barnini, Ambra Ceragioli, Riccardo Cervelli, Riccardo Chirici, Gabriela Coppetti, Sergio Franceschi, Giuseppina Gallo, Mario Gavazzi, Giuseppe Geloso, Maria Letizia Giorgetti, Taichi Ichikawa, Clelia Logoluso, Bianca Manis, Michela Masini, Ombretta Montanelli, Paolo Paolini, Dora Pianezzola, Maurizio Pupilli, Davide Robert Ross, Paolo Thrull, Maria Irene Vairo.