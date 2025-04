Oltre 100 “piccoli scatti” per il Sulla Felicità Festival

Santomauro: "Nell'era dei selfie ci è sembrato rivoluzionario impostare una campagna pubblicitaria vera e sincera e andarci a prendere piccoli momenti di felicità reali". Il programma di sabato 3 e domenica 4 maggio

La campagna pubblicitaria del Sulla Felicità Festival è un vero e proprio evento che fin dalla prima edizione del 2022 è riuscita nel proprio intento: immortalare uno scatto la felicità. I soggetti fotografati, infatti, non sapevano assolutamente di essere immortalati dalla fotografa professionista Giulia Barini che in quattro anni di Festival è riuscita a “rubare” oltre 100 scatti. Le foto diventano successivamente i manifesti ufficiali della Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival, trasformandosi appunto in una mostra a cielo aperto di livornesi: un bambino che gioca, una coppia davanti al tramonto, due amici che scherzano e tanti altri momenti. “L’idea di proporre una Campagna Pubblicitaria chiamata Piccoli Scatti Rubati di Felicità” ci spiega il deus ex machina Stefano Santomauro “ci è venuta in mente quando abbiamo deciso di organizzare un Festival che voleva parlare di felicità attraverso le arti. Quale miglior modo allora di usare la fotografia in modo del tutto nuovo. Nell’era dei Selfie e della felicità pronta all’uso, ci è sembrato rivoluzionario impostare una campagna pubblicitaria vera e andarci a prendere piccoli momenti di felicità reali”. “I livornesi sono orgogliosi quando ci presentiamo dopo lo scatto per fare firmare la liberatoria e informiamo loro che finiranno sui manifesti in città per il Sulla Felicità Festival. C’è un desiderio profondo” aggiunge Giulia Barini “di parlare di valori necessari e fondamentali. Ed è proprio bello, nella frenesia della giornata, riuscire per un attimo a riconoscere un volto che esprime un piccolo momento di gioia”. La campagna pubblicitaria anticipa gli eventi della Quarta Edizione del Sulla Felicità Festival in programma a Livorno il 3 e 4 maggio e che vede parlare di felicità:

Sabato 3 maggio

Ore 11 presso il Cinema Teatro 4 Mori – “Moby Dick Bianca, è il colore del mare”. La Compagnia Tempo Libero della Sezione Media Sicurezza del Carcere di Livorno guidata dalle registe Lara Gallo e Francesca Ricci propongono una rivisitazione dell’opera Moby Dick grazie ad un progetto di teatro e carcere della Regione Toscana e curato da Arci Livorno. A seguire il talk “Il Diritto alla Felicità”.

Ore 15 presso Centro Commerciale Parco Levante – Attraverso un’azione concreta di Clean Up, l’associazione Sons Of The Ocean propone un pomeriggio all’insegna della raccolta dei rifiuti nella zona del Parco Levante. Accompagnati da operatori qualificati, i bambini con età compresa dai 6 ai 12 anni, avranno l’opportunità di contribuire a rendere la Terra un posto più pulito e svilupperanno un pensiero critico e costruttivo nei confronti dell’educazione ambientale.

Ore 18 presso il Cinema Teatro 4 Mori Pablo Trincia in “La narrazione della felicità” modera Daniela Morozzi, ingresso libero

Ore 21.30 presso il Cinema Teatro 4 Mori – Come se non ci fosse un domani. Film documentario che racconta le azioni, le discussioni, i dubbi e le speranze del movimento di Ultima Generazione, un gruppo di attivisti impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile non violenta.

Domenica 4 maggio

Ore 9,30 Partenza Stazione Ferroviaria di Livorno – “Bimbimbici Fiab”. Una iniziativa a due ruote, adatta a tutti, per diffondere sempre più una modalità di turismo rispettosa dell’ambiente con arrivo e grande festa alla Terrazza Mascagni

Dalle ore 12 Terrazza Mascagni “5&5 Day”. In occasione del Sulla Felicità Festival, il Comune di Livorno in collaborazione con Lem, organizza il “5&5 Day”: quale miglior modo di esprimere e provare felicità se non con un bel francesino, con torta e melanzane? Vieni a provarlo presso la Terrazza Mascagni al Villaggio Lem.

