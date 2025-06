Oltre 1000 studenti alla 2 giorni di “Scuole in Fortezza”

Oltre 1000 studenti alla 2 giorni “Scuole in Fortezza”. L’evento, andato in scena il 4 ed il 5 giugno, è stato promosso e coordinato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE con l’obiettivo di mettere in luce i capolavori delle scuole di ogni ordine e grado realizzati nell’anno scolastico appena concluso.

Una festa dei saperi accolti nei bellissimi e accoglienti spazi della Fortezza che ha visto alternarsi le svariate scuole in rappresentanza di tutto il territorio provinciale. Performance musicali, teatrali, danze, mostre, cooking show, progetti formativi ed educativi sui temi dell’innovazione e della cittadinanza, anche grazie ai progetti Erasmus+.

Alla cerimonia di apertura in Sala Ferretti si è dato spazio alle riflessioni su quanto è stato realizzato, sfide, attività e risultati con particolare riferimento anche ai percorsi di PCTO, trasformando gli studenti in protagonisti di una comunità educante che si fonde con la cultura del mare, l’accoglienza e le sinergie con il territorio.

Hanno aperto la manifestazione la dottoressa Cristina Grieco, dirigente Ufficio Scolastico di Livorno, Claudio Capuano, dirigente autorità del Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, l’Assessore Michele Magnani per il Comune di Livorno e Valentina Riboldi, Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

A conclusione delle due mattinate di festa si è aggiunta la sorpresa della visita a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, alla penultima tappa del tour mondiale partita quasi due anni fa e che si concluderà a Genova la prossima settimana.

La nave nei giorni 5 e 6 giugno infatti, ha accolto, in una stretta e proficua cooperazione con l’Ufficio Scolastico, numerosissime classi degli istituti scolastici della Provincia di Livorno e per onorare tale collaborazione il 7 giugno, nella splendida sala istituzionale del Comandante della Nave Vespucci, Capitano di Vascello Giuseppe Lai, è stata consegnata una pergamena diploma da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale di Livorno, direttamente dalla dottoressa Cristina Grieco.

Per due giorni si è respirata aria di gioia, di unione e collaborazione, ma soprattutto di scambio e incontro di emozioni tra docenti, studenti e famiglie: esperienza dall’altissimo valore educativo e formativo.

Pronti per la prossima edizione.

Le scuole protagoniste dell’iniziativa, presenti in Fortezza il 4 e 5 giugno

LICEO FERMI, CECINA

ITI GALILEI, LIVORNO

IIS MARCO POLO, CECINA

LICEO ENRIQUES, LIVORNO

IIS MATTEI, ROSIGNANO

IIS NICCOLINI-PALLI, LIVORNO

LICEO CECIONI, LIVORNO

IC MICALI, LIVORNO

IC BENCI BORSI, LIVORNO

IC ANCHISE PICCHI

IC CARDUCCI, LIVORNO

IC CASSOLA, CECINA

IC BORSI CASTAGNETO

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA S.M. MADDALENA, LIVORNO

IC BARTOLENA, LIVORNO

IC GUERRAZZI, CECINA

