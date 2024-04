Oltre 150 eventi per l’estate in Fortezza Vecchia. Il programma

Dario Ballantini, Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Paolo Ruffini e ancora Luca Bizzarri e Rocco Siffredi. Sono questi soltanto alcuni nomi di circa 150 eventi in programma nel cartellone dell‘estate della Fortezza Vecchia (clicca qui per scoprire tutto il programma eventi). I biglietti saranno messi in prevendita a partire dall’inizio della prossima settimana. I main event saranno venduti tramite il circuito Ticketone. Gli altri saranno comunque veicolati tramite il sito web ufficiale di Fortezza Vecchia. Una location incredibile un monumento, una roccaforte, un luogo di ritrovo e punto di scambio culturale, un vero e proprio simbolo di Livorno che metaforicamente unisce il mare e la terra. Qua all’interno di queste mura secolari continua un fermento di attività che prosegue nel tempo grazie alla gestione attenta, mirata e altamente valorizzante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Settentrionale all’attività artistica e imprenditoriale di Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti.

Una lunghissima stagione estiva di eventi che si dipana da giugno a settembre lasciando traccia, di fatto, ogni sera nel calendario della Fortezza non lasciando mai una sera “scoperta” da un happening, un evento teatrale, di vernacolo o di cabaret, una programmazione musicale o lirica, un concerto una serata con Dj o con proiezioni cinematografiche. Ma anche talk show, musica rock, jazz, recital, insomma tutte le forme di arti e spettacoli troveranno una loro collocazione, un loro tassellino, un piccolo posto nel lungo concatenarsi di un’estate labronica che non finisce mai.

E la notte, nei weekend, la Fortezza Vecchia si trasformerà nella più accogliente, giovane e fresca piazza dance della Toscana. Un’accoglienza che comprende la stretta sinergia col Fortezza Bar di Monica Franceschini, all’interno della meravigliosa Quadratura dei Pisani, un punto di ristoro sempre aperto, a disposizione dei turisti, dei visitatori, del pubblico e di tutti gli avventori del sito storico.

Sono numerose, infatti, le relazioni che Menicagli ha intrecciato, con le migliori società ed enti sul territorio. Insieme, mettendosi a disposizione delle singole espressioni, in Fortezza Vecchia trovano il suo compimento co-produzioni con partner d’eccezione come LEG Srl, la Fondazione Teatro Goldoni, il Mascagni Festival, Effetto Venezia, la Fondazione Lem, il Comune di Livorno e molti altri soggetti fortemente radicati nel territorio.

Tutto con lo scopo primario di sorprendere, meravigliare, stupire, divertire abbracciare lo spettatore.

