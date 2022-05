Oltre 1800 5e5 sfornati alla Rotonda

Neanche la pioggia e la fila hanno scoraggiato i tanti turisti e livornesi. Longobardi (CNA): "L’unico cruccio rimane la fascia di età under 15, poco presente all'iniziativa. Ci lavoreremo"

“Un successo al di là di ogni più rosea previsione” afferma soddisfatto Fabio Forti presidente dell’Associazione Tortai Livornesi che insieme a CNA, al Comune di Livorno e la Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) ha organizzato l’evento “5e5 al Mare” che, come si legge in un comunicato inviato con le foto che pubblichiamo, domenica 8 maggio ha portato i forni a legna alla Rotonda di Ardenza per sfornare torta di ceci ininterrottamente (e non è un modo di dire) dalle 10 alle 22. A proposito di previsioni, quelle del tempo avevano fatto temere di dover annullare tutto, ma nemmeno gli scrosci di pioggia che hanno a tratti oscurato il sole hanno scoraggiato le migliaia di turisti e livornesi che non si sono fatti scappare l’opportunità di gustare in riva al mare un 5e5 appena sfornato, accompagnato al classico bicchiere di spuma bionda. “Abbiamo finalmente realizzato uno dei desideri dei tortai che hanno fondato l’associazione – continua Forti – quello di far apprezzare il nostro prodotto tipico a più persone possibili, soprattutto turisti, in uno scenario ancor più particolare delle nostre botteghe. La pazienza con cui hanno aspettato in coda ed i sorrisi quando si presentavano al banco di fronte alle teglie fumanti che in continuazione sfornavamo, ci riempiono il cuore e ci ripagano per l’enorme impegno che tutti i protagonisti dell’evento hanno messo per la sua realizzazione”.

“Ringraziamo il Comune e la Fondazione LEM – afferma Valentina Bonaldi coordinatrice per CNA del settore – per aver creduto nel nostro progetto. Il 5e5 Day può davvero diventare un appuntamento fisso nella manifestazioni regionali, perché la tradizione e la qualità del prodotto e dei tortai livornesi è stata apprezzata da tutti. Abbiamo incontrato tantissimi turisti, per lo più fiorentini, che sono venuti appositamente per l’evento. Oltre 1800 i 5e5 preparati, in pane francese o schiacciatina, con o senza melanzane e pepe, cui sono da aggiungere gli etti di torta sfusa”. “Già all’apertura c’era gente in attesa – conclude Alessandro Longobardi coordinatore di Cna Livorno – per poi crescere ininterrottamente fino alle 22. La promozione mantenuta dai tortai di offrire 5e5 e bevuta praticamente quasi a metà prezzo per far conoscere il prodotto è stata importante e tantissimi ci hanno fatto i complimenti anche per questo, ma soprattutto per la bontà del prodotto. C’è stato anche qualche simpatico siparietto con chi chiedeva la “cecina, la farinata, gli schiaccini o il panino” alla nostra mitica Fiorella, ed abbiamo visto anche tanti ragazzi. L’unico cruccio rimane ancora la fascia di età under 15, anche ieri poco presente e che continuerà ad essere uno degli obiettivi su cui lavorare per l’associazione”.