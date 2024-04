Oltre 500 eventi in città per “L’estate più lunga del mondo”

Torna anche quest'anno “L'estate più lunga del mondo” il cartellone di oltre cinquecento eventi spettacolari, culturali, turistici e sportivi della città fino a dicembre 2024

Torna anche quest’anno “L’estate più lunga del mondo” il cartellone di oltre cinquecento eventi spettacolari, culturali, turistici e sportivi della città fino a dicembre 2024. Molto numerosi gli eventi in programma che attraversano le quattro stagioni dell’anno: si inizia a primavera, in estate si entra nel vivo, si prosegue in autunno e si termina in inverno. La lunga kermesse è stata presentata in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale dal dirigente delle Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno Giovanni Cerini, dal responsabile del settore Sport Leonardo Zuccaro, da Adriano Tramonti responsabile eventi della Fondazione Lem, dal direttore artistico della Fondazione Goldoni Emanuele Gamba. Il dirigente delle Attività Culturali dopo avere rimarcato la gratuità della maggior parte delle attività, elemento che caratterizza il lavoro dell’Amministrazione Comunale garantendo così la piena accessibilità a tutti, ha fatto una carrellata degli eventi che animeranno “L’estate più lunga del mondo”. Confermate le tradizionali iniziative come Effetto Venezia, Premio Rotonda, gare remiere, vari festival tra cui Sulla Felicità, Harborea, Cacciucco Pride, FiPiLi Horror Festival, Miss Livorno, Festa dell’olivo e dell’olio, crostinata quercianellese, milonga solidaria. Tornano nel mese di luglio la rassegna letteraria “Leggermente” a Villa Fabbricotti, “La bella estate” a Villa Maria e il premio Combat Prize ai Granai di Villa Mimbelli. Da non dimenticare le iniziative nei vari quartieri cittadini. Agli eventi promossi dal Comune di Livorno si aggiungono quelli delle tre fondazioni: Lem, Goldoni e Trossi Uberti.

La Fondazione Lem ha già presentato ogni singolo appuntamento del vasto programma:

Settimana velica • dal 20 al 28 aprile

L’Eden alla Terrazza Mascagni • dal 29 aprile al 30 maggio

Coppa Liberazione • 25 aprile

Coppa Santa Giulia • 21 maggio

Straborgo • dal 31 maggio al 2 giugno

Coppa Risi’atori • 2 giugno

Coppa Barontini • 15 giugno

Garibaldissima • dal 24 giugno al 24 luglio

Palio Marinaro • 29 giugno

Notte Bianca dello Sport • 13 luglio

Effetto Venezia • dal 31 luglio al 4 agosto

Il contenitore che aiuterà a guidare il turista e il cittadino livornese nella scelta degli eventi da seguire è il portale Visit Livorno: https://www.visit-livorno.it/ aggiornato con tutta la programmazione estiva. Ogni singolo evento è una sorta di faro che fa accendere su Livorno una luce che attrae turismo italiano ed estero.

La Fondazione Goldoni ripropone il Mascagni Festival, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, dal 2 agosto al 29 settembre. Da evidenziare la chiusura con due grandi opere: la Cavalleria Rusticana di Mascagni e Gianni Schicchi di Puccini.

Dal 30 giugno la Fortezza Vecchia ospiterà “L’opera da 10 soldi”, (costo 10 euro) ovvero tre appuntamenti con la lirica della durata di un’ora ciascuno: La Boheme di Puccini, Il Trovatore di Verdi e Carmen di Bizet.

Dal 30 agosto al 15 settembre ottava edizione di Scenari e Serenate di Quartiere con 6 narrazioni, 3 recitals e 2 eventi speciali.

Da evidenziare il concerto di Ligabue al teatro Goldoni il 10 ottobre e Drusilla Foer il 26 novembre.

La prima parte della stagione di prova si terrà nei mesi di novembre e dicembre con Giuliana De Sio protagonista dell’apertura.

La stagione lirica aprirà le porte alla fine di ottobre con la “Messa da requiem” di Verdi. Il 31 dicembre andrà in scena “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Terza edizione di “Opera Oggi” la rassegna della Fondazione Goldoni che dà visibilità a opere composte oggi per il teatro contemporaneo. Tra novembre e dicembre da segnalare la prima esecuzione assoluta di “Chichibio e la gru” di Maurizio Agostini in collaborazione con il Conservatorio “Pietro Mascagni”.

Da ottobre inizia anche la stagione sinfonica con 8 serate nella prima parte della stagione tra classici e novità. Inaugurazione il 26 ottobre con la “Messa da requiem” di Verdi.

Anche lo sport sarà protagonista dell’”Estate più lunga del mondo” con vari eventi tra cui spicca la seconda edizione de “La notte bianca dello sport” che si terrà sabato 13 luglio, caratterizzata da variazioni e aggiunte rispetto allo scorso anno, oltre alla totale fruizione del campo scuola rimesso a nuovo e inaugurato nel mese di febbraio. Da ora fino alla fine dell’anno sono già programmati 25 eventi sportivi.

