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“Oltre”, prende vita lo spin off del Premio Rotonda

La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti lancia una Call for Artist per valorizzare il talento degli studenti toscani. In palio l’esposizione al Premio Rotonda e una vetrina virtuale permanente

Guardare oltre la superficie, superare i confini del convenzionale e dare voce alla creatività emergente. Con questo spirito la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti annuncia il lancio di “Oltre”, lo spin-off del celebre Premio Rotonda 2026 interamente dedicato alle studentesse e agli studenti dei Licei Artistici della Toscana (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per consultare il bando).

Che cos’è il Premio Rotonda? Nato nel 1953 da un’idea di Mario Borgiotti e di un gruppo di pittori livornesi, il Premio Rotonda Città di Livorno è una delle manifestazioni artistiche più longeve e suggestive d’Europa. Da oltre settant’anni, ogni estate, la pineta della Rotonda d’Ardenza si trasforma in un atelier a cielo aperto, accogliendo artisti da tutta Italia in un’esposizione che fonde la tradizione della pittura en plein air con le più moderne espressioni dell’arte contemporanea. Partecipare al Premio Rotonda significa entrare a far parte di una storia artistica illustre e confrontarsi con un pubblico vasto ed eterogeneo in uno dei luoghi simbolo della cultura labronica.

Il Tema della Call: “Oltre”. Il concorso invita i giovani artisti a esplorare dimensioni, ambiti e metodi posti al di là del consueto e degli stereotipi. “Oltre” è una tensione alla ricerca, un invito a scavare sotto la superficie delle apparenze attraverso la grafica, la pittura, la scultura, l’installazione o la fotografia.

In un’epoca dominata dal digitale, il bando pone un forte accento sul valore del processo creativo personale: non sono ammesse opere generate, interamente o in parte, attraverso software di Intelligenza Artificiale (AI Generativa). La Fondazione ribadisce così la centralità dell’intuizione e dell’ispirazione umana.

Premi e Opportunità. Una giuria qualificata selezionerà un massimo di 20 opere, le cui immagini saranno esposte in una mostra virtuale permanente sul sito della Fondazione. Tra queste, 5 opere finaliste avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente all’esposizione ufficiale del Premio Rotonda ad agosto 2026, concorrendo ai premi previsti per l’edizione.

Come partecipare. La partecipazione è aperta a studenti e collettivi maggiorenni iscritti a un Liceo Artistico della Toscana entro la mezzanotte del 30 giugno 2026.

Info e Bando: fondazionetrossiuberti.org – [email protected] – 3927010553

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