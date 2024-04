Omaggio a Maddalena Winspeare con parole e musica in Goldonetta

L’appuntamento è per martedì 23 aprile, alle 18.30, a Livorno alla Goldonetta del Teatro Goldoni, per un incontro di parole, immagini e musica con Lucia Toso, autrice del libro Edward Hopper e Jackson Pollock, il silenzio e il gesto che verrà quindi presentato durante la serata, e Andrea Pellegrini, compositore e pianista jazz. L’ingresso è libero

Una splendida iniziativa dedicata a Maddalena Winspeare, brillante storica dell’arte che ha fondato la casa editrice Sillabe e l’ha diretta fino alla sua scomparsa nel 2021, definita dall’ex ministro Antonio Paolucci “l’officina livornese, l’arnia operosa”.

L’idea nasce dalla voglia di ritrovarsi tutti insieme – parenti, amici, colleghi e coloro che hanno condiviso bei momenti di vita, o una vita intera, con lei – nel nome di una sua profonda passione, quella per l’arte, la bellezza e la comunicazione. È con questo slancio che Lucia Toso – storica dell’arte e cara amica, prima che autrice di Sillabe – ha proposto un racconto ispirato a un’opera di Edward Hopper, genio della pittura americana, sicuramente fra le passioni di Maddalena, che vide anche le sue opere al Whitney Museum of American Art di New York. Da qui parte un percorso attraverso la pittura del secolo scorso con l’obiettivo di fornire un ritratto del grande artista e illustratore e anche del suo opposto/complementare, Jackson Pollock, in un dialogo fra silenzio e gesto che si dipana nella traccia di biografie e opere. L’intento è sì quello di ritrovarsi tutti insieme, ma anche di uscire arricchiti da una serie di suggestioni e stimoli che questi due personaggi ci possono trasmettere, così come hanno fatto negli ultimi cinquant’anni in diversi ambiti della creatività artistica, dal cinema alla musica e dalla moda alla fotografia.

Questo era – per Maddalena – il significato dell’editoria e dell’essere un editore: dare stimoli e suggerimenti, approfondire, discuterne insieme, ma anche goderne insieme.

Sinossi “Edward Hopper e Jackson Pollock, il silenzio e il gesto”

Partendo da un racconto ispirato a un’opera di Edward Hopper, si apre un ritratto veloce di due giganti della pittura che combina aspetti biografici ed elementi di stile. Attraverso l’osservazione e il diretto confronto con le singole opere d’arte di Hopper e Pollock, il percorso ci avvicina ad artisti che rappresentano ancora oggi una continua fonte di ispirazione per i creativi di discipline diverse.

Lucia Toso – È nata, vive e lavora a Venezia. Storica dell’arte, da oltre vent’anni collabora con La Biennale di Venezia per la produzione editoriale.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi volumi, tra i quali due romanzi (Il colore del mattino, Mondadori 1995 e Come in un film, Sonzogno 2000) e due monografie (Stephen Frears, Comune di Venezia 1993 e Tiziano. La gloria del perfetto colorire, Sillabe 2002). Sempre per la casa editrice Sillabe, è autrice di Metti l’Italia a cena. Cibo, musica, cinema e libri in 20 ricette (2015), Angeli. Sogni, presenze, apparizioni nella pittura italiana (2017) e Maddalena. Una donna, tante donne (2023).

Nel 2022 è uscito Tiziano. L’impero del colore, docufilm da lei scritto e co-sceneggiato, prodotto da Kublai Film con ZetaGroup e Sky.

Andrea Pellegrini – Discendente dalla genealogia musicale Pellegrini-Vianesi e diplomato in jazz con lode, il suo stile “poliedrico ed eclettico” attinge a stili diversi con influenze third stream.

È docente al conservatorio di Livorno. Ha suonato in tutta Italia e in Olanda, Inghilterra, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Danimarca, Austria, Francia, Svizzera, Germania, Finlandia, Australia, Svezia, Norvegia, Usa e Canada in circa trent’anni di attività. Molti musicisti di oggi sono stati suoi allievi: Giulio Carmassi (Pat Metheny and his Unity Group), Tommaso Novi (Gatti Mezzi), Motta, Mattia Donati…

Ha pubblicato un centinaio tra interviste e recensioni e due libri (Livorno, dalla musica americana al Jazz con Maurizio Mini, Erasmo 2013 e Mirabolanti avventure di un jazzista, Erasmo 2014) oltre al volume Andrea Pellegrini real book (2021). Il suo ultimo cd su Piero Ciampi ha ricevuto il premio della giuria al Premio Ciampi, consegnato da Gianfranco Reverberi.

