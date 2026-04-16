Omaggio a Pino Daniele tra musica e sapori napoletani
Alle Botteghe 2.0 una serata speciale con la tribute band “Terra Mia” e una cena di pesce: un viaggio tra blues, tradizione e gusto nel ricordo del grande artista partenopeo
Un viaggio tra musica e gusto, nel segno della tradizione napoletana. È quello che andrà in scena presso Le Botteghe 2.0, in Piazza dei Domenicani 20, con una serata speciale dedicata a Pino Daniele. Protagonista dell’evento sarà la tribute band “Terra Mia”, che porterà sul palco le intramontabili melodie del grande artista partenopeo. Alla voce, Umberto Folleri, che offrirà un intenso omaggio a Pino Daniele, artista simbolo della musica italiana, capace, come pochi, di raccontare l’amore, le passioni e le contraddizioni dell’animo umano, regalando al pubblico un’esperienza emozionante tra blues, jazz e radici mediterranee. L’iniziativa, organizzata da Claps Eventi, non sarà soltanto musicale. A rendere la serata ancora più speciale sarà una cena curata nei minimi dettagli dallo chef della struttura, che ha ideato per l’occasione un menù a base di pesce: un percorso gastronomico pensato per accompagnare le sonorità di Napoli con sapori autentici e ricercati. Le Botteghe 2.0 si confermano così un punto di riferimento per eventi che uniscono cultura, musica e cucina, offrendo al pubblico livornese e toscano occasioni uniche di intrattenimento. Una serata che promette di coinvolgere tutti i sensi, nel ricordo di uno degli artisti più amati della musica italiana. Per info e prenotazioni: 346/6217884.
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