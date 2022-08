Omaggio a Winehouse con “Amy incosapevole Diva- Il Concerto”

A poco più di 11 anni dalla prematura scomparsa di Amy Winehouse, Livorno le renderà omaggio, martedì 30 agosto (alle 21), con lo spettacolo “Amy inconsapevole Diva- Il Concerto”, uno show che presenterà al pubblico l’esperienza umana ed artistica di una delle più straordinarie figure femminili dei nostri tempi.

Amy Winehouse è stata molte cose, una grande interprete, una fine e sensibile autrice, un personaggio controverso e costantemente al limite, un’icona dei suoi brevi e fulgenti anni, una supernova del firmamento musicale internazionale, una donna minata da mille fragilità con un disperatissimo bisogno d’amore.

Lo spettacolo ha debuttato a Livorno all’ Ex Cinema Aurora nel 2018, nato da un’idea Moreno Vivaldi e Teresa Rotondo, e dopo essersi presentati in alcuni dei teatri più importanti d’Italia, Milano, Torino , Montecatini con la versione “musical theatre”, torneranno finalmente a Livorno con la versione solo concerto, ed esattamente in uno dei luoghi più affascinanti della città, la Fortezza Vecchia.

Moreno e Teresa hanno voluto ricordare Amy, e poter fare arrivare a lei e a chi ne ama tutt’oggi le canzoni e l’esperienza artistica, un gesto d’amore, restituendo al pubblico tutta la potenza e la profondità della sua musica.

“Ci siamo voluti prendere una notte per ricordarla, ringraziandola a modo nostro per quello che ci ha lasciato a livello artistico e umano.”

Il concerto ripropone brani più meno noti della regina del white soul inglese, eseguiti rigorosamente dal vivo da una solida e affiatatissima band.

Aprirà il concerto il Maestro Francesco Carone al piano contemporaneo e l’attrice Adalgisa Vavassori che introdurrà la serata con un piccolo monologo da lei scritto, ricordando Amy.

