Onav, via a corsi ed eventi per la divulgazione del “Bere Consapevole”

La sezione di Livorno di Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) organizzerà una serie di corsi di assaggiatore di vino de eventi legati alla divulgazione del Bere Consapevole,

realizzando convegni a tema sul turismo enogastronomico, sul vino e la promozione del territorio.

Il corso si avvale del riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563 ed è riconosciuto da MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del turismo), Il superamento della prova d’esame garantisce inoltre l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV.

Il personale docente è altamente qualificato e si avvale di Enologi, Agronomi e Maestri Assaggiatori.

Onav si avvale del proprio Consiglio Scientifico composti da personaggi illustri nel mondo dell’Enologia .

Il Consiglio, è composto da illustri nomi del mondo accademico tra cui (il prof. Osvaldo Favilla, il prof. Luigi Moio, la prof.ssa Anna Schneider, la prof.ssa Angela Silva, dottoressa Graziana Grassini insieme al presidente Vito Intini e al direttore Francesco Iacono) ha tra gli obiettivi la promozione di iniziative di studio e ricerca nel campo della degustazione, fornendo dati oggettivi sul mondo del vino e sviluppando lezioni mirate alla divulgazione del bere consapevole .

Al momento il corso partirà a Piombino per consentire anche agli appassionati dell’Elba di poter partecipare, successivamente sarà realizzato anche a Livorno a fine stagione estiva.

In data 22 febbraio a Piombino nella sede del Caffè Letterario “La Cittadella”, in piazza della Cittadella, nel Palazzo del Museo Archeologico Etrusco, sarà realizzato il I° Corso di Assaggiatore Onav.

Il Corso di Assaggiatore di Vino è composto da 14 lezioni di teoria con degustazioni di 50 vini. Ogni lezione comprende una parte teorica e una pratica con degustazione guidata di almeno quattro vini. Le lezioni sono tenute da Enologi, Tecnici e Docenti abilitati ONAV.

Al termine del corso, dopo un esame finale viene rilasciata la “Patente di Assaggiatore di Vino” che permetterà l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori. Riconoscimento Giuridico ai sensi del D.P.R. 8.7.1981 N.563 .

ONAV 1951 -2021 70 ANNI DI STORIA. Il Programma del Corso, le modalità di Iscrizione ed il Costo sono riportate nel Link sotto indicato:

https://www.onav.it/corsi/toscana/SezioneLivorno/corso-per-assaggiatore-di-vino-1-piombino–2022-02-02



Storia Onav e compiti istituzionali – L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV) è un’Organizzazione non a scopo di lucro italiana. Fondata il 28 ottobre 1951, ha ottenuto formale riconoscimento giuridico da parte dello Stato l’8 luglio 1981, con Decreto n. 563 del Presidente della Repubblica. La sede centrale è ad Asti (ma con delegazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero).

Scopi primari dell’associazione sono sia la formazione e la valorizzazione della figura dell’assaggiatore di vino, sia la promozione di un consumo informato e consapevole del vino in generale e del vino italiano in particolare (art. 2 dello Statuto ONAV. Da notare che, all’atto della fondazione (su iniziativa della Camera di commercio di Asti), l’ONAV fu inizialmente riconosciuta come ordine (la “O” della sigla indicava appunto tale natura); in seguito si trasformò in un’associazione. Eletto nel novembre 2014, l’attuale presidente di ONAV è Vito Intini, milanese, dirigente d’impresa, da lungo tempo protagonista nel mondo della degustazione professionale di vino (proveniente da AIS, è onavista dal 1998). Succede al prof. Giorgio Calabrese, anch’egli onavista da tempo, oltre che famoso dietologo e presenzialista TV.

Il direttore Nazionale Onav è Francesco Iacono affermato enologo di fama Internazionale. Onav si avvale di un Consiglio Scientifico con personaggi di spicco a livello mondiale.

I corsi di qualifica che ONAV propone sono di tre tipi:

Corso di I livello che consente di conseguire, previo esame, il diploma di Assaggiatore di vino e di essere registrati nell’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino;

Corso di II livello per Eperto Assaggiatore per conoscere Areali e Vini Nazionali e Internazionali.

Corso per Maestro Assaggiatore – SUMAV (Scuola Universitaria Maestri Assaggiatori di Vino) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino.

III° livello per approfondire tecniche e metodologie avanzate per l’assaggio dei Vini.