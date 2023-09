OndaLab, al via una stagione di scrittura creativa con Barbara Del Bono Idda

Barbara Del Bono Idda torna ad insegnare dopo 4 anni e lo fa con un corso di lettura e scrittura creativa che verrà presentato proprio negli spazi del laboratorio artistico, in via del Metallo 2, a pochi passi dal mare, nel pomeriggio di sabato 30 settembre alle 16

Uno spazio tutto da scoprire e di cui innamorarsi. In via del Metallo, all’angolo con piazza Giovine Italia, lo spazio OndaLab di “Musica e Teatro in Movimento” gestito e curato da Alessandra Donati è pronto ad accogliere per la stagione 2023-24 una nuova forma di arte e cultura: Barbara Del Bono Idda torna ad insegnare dopo 4 anni e lo fa con un corso di lettura e scrittura creativa che verrà presentato proprio negli spazi del laboratorio artistico a due passi dal mare nel pomeriggio di sabato 30 settembre alle 16.

“A condividere con me la nuova avventura – racconta Barbara Del Bono Idda – troverete dei nomi di grande valore: Carola Benedetto e Luciana Ciliento, volti noti di Overland, entrate in questi giorni nella scuderia autori/ci Einaudi, già tradotte in 7 lingue per Dea Planeta. Giacomo Niccolini, giornalista di talento e penna arguta come poche e, last but not least, dicono gli inglesi, Dario Pontuale, critico letterario e romanziere eclettico, uno che sa spaziare tra Ottocento e nuovo secolo, con la capacità di essere sempre attuale. Una magnifica squadra di lavoro, ma soprattutto grandi amici miei e presto, ne sono certa, anche vostri”.

Chi è Barbara Del Bono Idda – Barbara Del Bono Idda, allieva di Mario Vargas Llosa (Nobel Letteratura 2010) alla scuola Holden. Diplomata ai corsi di: creative writing della New York University (scuola Omero); Laboratorio di scrittura e tecniche per il giornalismo con Roberto Cotroneo, Vincenzo Cerami e Andrea Camilleri (Centro Lab Laboratorio, Roma).

Vincitrice di premi letterari (premio Clio – Gabinetto Viesseux, Firenze; premio Serenissima- Univ. Venezia). Drammaturga, poetessa e regista teatrale, ha lavorato tra gli altri con: Robert Cahen, Emanuele Gamba, Dimitri Grechi Espinoza, Cristina Lazzari, Sandra Lischi, Alessio Pizzech. Curatrice di Festival letterari (Scritti sulla sabbia). Collabora dal 2015 con Arnia, Nel 2023 ha fondato il collettivo artistico “In forma di rosa”.

